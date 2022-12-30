Учёные-предатели и страшный Telegram: самые громкие уголовные дела года

«Новомодные» преступления
Президент Владимир Путин поручил усилить работу силовиков по важнейшим направлениям: выявлению предателей, шпионов и диверсантов. Только вот в 2022 году и так уже сработали на опережение, пишет издание.
Не попасть под стражу у подозреваемых почти нет шансов, как следует из статистики. Домашний арест и уж тем более выход под залог — что-то за гранью фантастики и случается крайне редко. Интересно, что в топ поводов для громких арестов в 2022 году вошли хакерская деятельность, госизмена, распространение фейков и дискредитация ВС РФ, махинации руководителей вузов.
Хакеры в опале
Сильно в 2022 году не повезло хакерам. Правоохранители начали на них охотиться ещё в начале года. 15 января в 14 городах России задержали шестерых членов хакерской группировки REvil, причём по запросу США и требованиям президента Джо Байдена.
Довольно громким стал арест четверых членов хакерской группы The Infraud Organisation 22 января. Силовики задержали и лидера группы Андрея Новака. 7 февраля следователи МВД потребовали отправить в СИЗО шестерых хакеров. Их обвиняли в неправомерном обороте средств платежей.
Череда арестов кибермошенников подошла к концу весной 2022 года. 14 апреля был задержан предполагаемый основатель крупнейшего в мире даркнет-рынка Hydra Market Дмитрий Павлов по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Учёные-предатели
После объявления спецоперации в России неожиданно появилось множество «предателей Родины», в основном среди учёных. Немного из этой истории выбивается 70-летний учёный-акустик Виктор Королёв. Он якобы собрал информацию о системах обнаружения подводных лодок и собирался передать данные другим странам. Пожилого мужчину приговорили к 12 годам колонии.
Настоящие облавы «на умы» в России стартовали летом. Речь, в частности, об аресте заведующего лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрия Колкера. Он попал в СИЗО прямо из больницы, где лежал с раком последней стадии. Всего спустя день после транспортировки Колкер умер.
И это далеко не всё. Силовики задержали главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН, профессора НГУ и НГТУ 75-летнего Анатолия Маслова. Его тоже обвинили в передаче данных. Возможной причиной ареста учёного считают его работу с коллегами из Китая и США.
Фейки
Полиция, как и ФСБ, без дела не сидела и принялась за работу на идеологическом фронте, борясь с фейками и дискредитацией российской армии. Одним из самых громких стало дело оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*. Ему вменяют сразу несколько преступлений, среди которых имеется даже госизмена.
Страшный Telegram
Анонимные телеграм-каналы в 2022 году перестали быть анонимными. Там тоже произошёл ряд задержаний. Обвиняли людей в вымогательстве крупных сумм денег.
В ноябре на всю страну прогремела история с задержанием коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова.
Мошенники в вузах
Сильнее всего не повезло РАНХиГС. Под арест попали как минимум шесть человек. И. о. директора Дальневосточного института управления РАНХиГС Игоря Макурина, например, заподозрили в хищении 1,3 млн рублей.
Обвинения предъявили и бывшему директору Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юрию Пивоварову. Сумму ущерба оценили в 1,5 млн рублей.
Получается, пока убийц и насильников отпускают, обвиняемые в ещё даже недоказанных экономических преступлениях сидят за решёткой. Об этом говорит небезызвестная Ксения Собчак. Правозащитница Ева Меркачёва считает, что Россия живёт в новой реальности. Пока государство уверено, что нужно усилить контроль над информационным пространством и бороться с инакомыслием. Права человека и свобода слова откладываются на потом.
*признан в РФ иноагентом