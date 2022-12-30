Учёные-предатели и страшный Telegram: самые громкие уголовные дела года

Не попасть под стражу у подозреваемых почти нет шансов, как следует из статистики. Домашний арест и уж тем более выход под залог — что-то за гранью фантастики и случается крайне редко. Интересно, что в топ поводов для громких арестов в 2022 году вошли хакерская деятельность, госизмена, распространение фейков и дискредитация ВС РФ, махинации руководителей вузов.