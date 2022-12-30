Сколько мирных жителей Белгородской области погибло и пострадало с начала СВО

Отметим, что 30 декабря стало известно об обстрелах в Шебекинском горокруге и Краснояружском районе. В первом случае снаряд попал на территорию промышленного предприятия, во втором — в дом многодетной семьи. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения зданий.