Сколько мирных жителей Белгородской области погибло и пострадало с начала СВО

В интервью телеканалу «Россия-24» губернатор Вячеслав Гладков привёл статистику погибших и пострадавших мирных жителей Белгородской области с начала спецоперации.
С февраля погибло 22 человека. 100 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
По словам губернатора, полностью или частично разрушено более 1,6 тыс. единиц жилья. Повреждения получили свыше 300 машин.
В 15 населённых пунктах региона действует режим ЧС. Отселили из-за небезопасной обстановки порядка 7 тыс. человек.
Губернатор отметил, что ситуация остаётся непростой, но белгородцы держатся и продолжают жить и работать в родном регионе. Правда, с новыми ощущениями — тревожности, опасности, внимательности к происходящему, добавил Гладков.
Отметим, что 30 декабря стало известно об обстрелах в Шебекинском горокруге и Краснояружском районе. В первом случае снаряд попал на территорию промышленного предприятия, во втором — в дом многодетной семьи. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения зданий.