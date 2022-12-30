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Сколько мирных жителей Белгородской области погибло и пострадало с начала СВО

Сегодня, 11:13
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
архивное фото

Гладков привёл статистику погибших и пострадавших белгородцев с начала СВО

По информации губернатора, с февраля в регионе погибли 22 человека, ещё 100 получили ранения. Помимо этого, в Белгородской области разрушено полностью или частично 1,6 тыс. единиц жилья.
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СВО

В интервью телеканалу «Россия-24» губернатор Вячеслав Гладков привёл статистику погибших и пострадавших мирных жителей Белгородской области с начала спецоперации.

С февраля погибло 22 человека. 100 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

По словам губернатора, полностью или частично разрушено более 1,6 тыс. единиц жилья. Повреждения получили свыше 300 машин.

В 15 населённых пунктах региона действует режим ЧС. Отселили из-за небезопасной обстановки порядка 7 тыс. человек.

Губернатор отметил, что ситуация остаётся непростой, но белгородцы держатся и продолжают жить и работать в родном регионе. Правда, с новыми ощущениями — тревожности, опасности, внимательности к происходящему, добавил Гладков.

Отметим, что 30 декабря стало известно об обстрелах в Шебекинском горокруге и Краснояружском районе. В первом случае снаряд попал на территорию промышленного предприятия, во втором — в дом многодетной семьи. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения зданий.

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