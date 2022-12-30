Пострадавшие белгородцы, жалобы «Экотранса» и особый режим въезда: итоги дня

Погибшие и пострадавшие
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации. С февраля, по данным чиновника, в регионе погибли 22 мирных жителя, ещё 100 получили ранения.
Сообщил глава региона и о разрушениях. Полностью или частично в области разрушено порядка 1,6 тыс. единиц жилья. Также пострадали более 300 автомобилей.
Претензии «Экотранса»
ФАС назвала необоснованной жалобу «Экотранса» к ЦЭБу по торгам на транспортировку ТКО. Компания обвинила регоператора в неправомерном разделении территории города Белгорода на две территории. Также прозвучало то, что Центр экологической безопасности создал преимущественные условия для субъектов МСП.
Так или иначе «Экотранс» не смог доказать факт создания организатором торгов дискриминационных условий. Известно, что контракт в итоге заключили с ООО «Еврологистик».
Особый режим въезда
На границе ЛНР и Белгородской области введут особый режим въезда по решению оперштаба. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
При себе желающим проехать необходимо иметь ряд документов. Речь об удостоверениях личности, свидетельствах о рождении на детей. Для иностранцев нужно наличие визы. Особый режим будет действовать в пунктах пропуска в Валуйках и Ровеньках.