Последний день 2022 года в Белгородской области будет тёплым

Последний день 2022 года обещает быть тёплым. 31 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью белгородцев ожидают небольшой мокрый снег и дождь. Порывы ветра составят 6-11 м/с.
Днём без существенных осадков. Ветер усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днём составит от 0 до +5 °С.
В областной столице ночью будет от +1 °С до +3 °С, а днём станет ещё теплее. Ожидается, что температура поднимется до +5 °С.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Белгородской области в январе 2023 года ожидается много осадков. Шла речь о снеге или дожде, синоптики не уточнили.