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Последний день 2022 года в Белгородской области будет тёплым

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
Синоптики спрогнозировали на 31 декабря потепление с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура максимально поднимется до +5 °С, пишет региональное ГУ МЧС.
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Погода

Последний день 2022 года обещает быть тёплым. 31 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью белгородцев ожидают небольшой мокрый снег и дождь. Порывы ветра составят 6-11 м/с.

Днём без существенных осадков. Ветер усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днём составит от 0 до +5 °С.

В областной столице ночью будет от +1 °С до +3 °С, а днём станет ещё теплее. Ожидается, что температура поднимется до +5 °С.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Белгородской области в январе 2023 года ожидается много осадков. Шла речь о снеге или дожде, синоптики не уточнили. 

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#София Чугай#Общество#Погода#Белгородская область#Прогноз#31 декабря
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