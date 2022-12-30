После запросов «Бел.Ру» семье с инвалидом выплатили выкупную стоимость за жильё

В редакцию «Бел.Ру» обратились Нина Купавцева. Её супруг Андрей Купавцев - инвалид I группы. Ранее мы уже писали о том, что семья уже восемь лет живёт во времянке, имея четырёхкомнатную квартиру в Алексеевке, оплачивая её содержание. Причиной скитаний было отсутствие доступных условий для инвалида-колясочника и из-за серьёзных повреждений в квартире и в доме в целом. Его состояние экспертами оценивалось как недопустимое, не отвечающее требованиям механической безопасности.
Как рассказала Нина Купавцева, 27 июля их жильё всё-таки признали непригодным для проживания и непригодным для оборудования доступной среды для инвалида. Однако предоставить другое жилое помещение в муниципалитете не смогли, поскольку в Алексеевке нет жилья с доступной средой для маломобильных групп населения.
Собственниками являемся я, муж и несовершеннолетний внук. 5 августа мы написали на имя главы городского округа заявление о том, что согласны на выкупную стоимость. Нам сказали, что квартиру выкупят. Я прошлась по Алексеевке, посмотрела, где можно приобрести жильё под инвалида. Нашла. Но с 5 августа не могли добиться выкупной стоимости.
Нина Купавцева
Женщина рассказала, что только 14 ноября была проведена оценка выкупной стоимости непригодной для проживания квартиры, с которой согласились собственники. Однако средства на счёт семьи так и не поступили, поскольку не было подписано предварительное соглашение.
Как отметила Купавцева, соглашение собственниками не подписывалось по причине того, что в нём было сказано, что семья должна будет самостоятельно приобрести жильё и оборудовать доступную среду для инвалида-колясочника, хотя в выкупную стоимость данных работ сумма заложена не была, так как квартиру оценивали как непригодную, то есть аварийную, и работы по обеспечению доступности для инвалида просто не должны были туда входить. На такие условия семья не согласилась.
Параллельно семья обратилась в районную прокуратуру, которая, встав на защиту прав и интересов инвалида-колясочника, обратилась в суд, чтобы признать бездеятельность администрации Алексеевского горокруга. В ходе первого заседания суд встал на сторону Купавцевых. Однако муниципалитет написал апелляцию, и в ходе рассмотрения дела решение отменили.
Чтобы разобраться в ситуации и узнать, почему семье до сих пор не выплатили средства, журналисты «Бел.Ру» написали официальные запросы в администрацию Алексеевского горокруга и областную прокуратуру. После этого нам вновь позвонила Купавцева, которая рассказала, что предстоящая огласка дела ускорила процесс и им наконец-то выплатили выкупную стоимость за жильё.
В свою очередь в администрации Алексеевского горокруга журналистам «Бел.Ру» рассказали, что жильё Купавцевых признали непригодным по двум причинам — отсутствие возможности оборудования доступной среды для инвалида-колясочника I группы и из-за недопустимого технического состояния жилого помещения. В ответе также было сказано, что 21 декабря между Купавцевыми и муниципалитетом было подписано соглашение о предоставлении выкупной стоимости за изымаемое жильё в размере 5,3 млн рублей для дальнейшего решения жилищного вопроса ими самостоятельно.
В связи с вышеизложенным, существующая ранее проблема снята с контроля, как исполненная положительно по соглашению сторон.
Из ответа администрации Алексеевского горокруга
В областной прокуратуре «Бел.Ру» ответили, что по результатам рассмотрения предъявленного прокурором искового заявления по решению Алексеевского районного суда от 20 октября текущего года (не вступило в законную силу) на администрацию округа возложили обязанность по подготовке соглашения о возмещении выкупной цены жилого помещения, в котором проживает семья Купавцевых.
14 декабря участники судебного процесса подписали предварительное соглашение об изъятии жилого помещения, признанного непригодным к проживанию, с предоставлением возмещения выкупной стоимости.
Также в ведомстве добавили, что по плану в доме, в котором проживала семья Купавцевых, должны были провести в ноябре 2022 года капитальный ремонт. Однако этого не произошло. Поэтому прокуратура внесла представление и. о. руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ области, которое сейчас находится на рассмотрении.
Проблема нашей семьи решена, а когда будет решена проблема наших соседей - неизвестно, так как из Фонда собственники получили ответы в 2021–2022 годах, что средства на проведение дальнейших работ на доме в рамках капремонта отсутствуют.
Нина Купавцева