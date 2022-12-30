После запросов «Бел.Ру» семье с инвалидом выплатили выкупную стоимость за жильё

Как отметила Купавцева, соглашение собственниками не подписывалось по причине того, что в нём было сказано, что семья должна будет самостоятельно приобрести жильё и оборудовать доступную среду для инвалида-колясочника, хотя в выкупную стоимость данных работ сумма заложена не была, так как квартиру оценивали как непригодную, то есть аварийную, и работы по обеспечению доступности для инвалида просто не должны были туда входить. На такие условия семья не согласилась.