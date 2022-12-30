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Полежаев: Крышные котельные собственники жилья должны ремонтировать за свой счёт

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI

Белгородец попросил Полежаева помочь с заменой крышной котельной на наземную

Во время прямого эфира замгубернатора Константина Полежаева белгородец Роман Пекшев сообщил об изношенных котельных в микрорайоне «Спутник».

По словам Пекшева, в микрорайоне «Спутник» есть проблема с изношенными крышными котельными, которые скоро придут в негодность. Белгородец попросил, чтобы крышные котельные заменили наземными.

Администрация города давала ранее ответы, что были поданы документы в министерство ЖКХ о выделении средств на строительство котельных. Как обстоят дела с этим вопросом? Если денег сейчас нет, то готов подать заявку на участие в проекте «Решаем вместе», но мне нужна смета, которую могут составить только ваши специалисты.
Роман Пекшев

Константин Полежаев отметил, что приобретать котельную должны не муниципалитет и область, а собственники многоэтажек.

Крышная котельная — это собственность жильцов, которые там проживают. Я не думаю, что муниципалитет или область должны приобретать котельные. Это собственность жильцов — нужно собираться, обследовать. Если подлежит капремонту, то сбрасываться и капитально ремонтировать.
Константин Полежаев

 

#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Константин Полежаев#Котельная#Крышная котельная#Ремонт
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