Полежаев: Крышные котельные собственники жилья должны ремонтировать за свой счёт

По словам Пекшева, в микрорайоне «Спутник» есть проблема с изношенными крышными котельными, которые скоро придут в негодность. Белгородец попросил, чтобы крышные котельные заменили наземными.
Администрация города давала ранее ответы, что были поданы документы в министерство ЖКХ о выделении средств на строительство котельных. Как обстоят дела с этим вопросом? Если денег сейчас нет, то готов подать заявку на участие в проекте «Решаем вместе», но мне нужна смета, которую могут составить только ваши специалисты.
Роман Пекшев
Константин Полежаев отметил, что приобретать котельную должны не муниципалитет и область, а собственники многоэтажек.
Крышная котельная — это собственность жильцов, которые там проживают. Я не думаю, что муниципалитет или область должны приобретать котельные. Это собственность жильцов — нужно собираться, обследовать. Если подлежит капремонту, то сбрасываться и капитально ремонтировать.
Константин Полежаев