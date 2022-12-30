«Поехал жене за мукой для рыбы»: белгородец объяснил ДПС, почему сел за руль пьяным

Ехавший за мукой для жареной рыбы пьяный белгородец на мотоцикле попался ДПС

В Ивнянском районе автоинспекторы остановили водителя, который был явно не в трезвом состоянии. Он направлялся в магазин со списком продуктов, который составила ему жена. Мужчине грозит административный арест, сообщает региональное УГИБДД.