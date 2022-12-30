«Поехал жене за мукой для рыбы»: белгородец объяснил ДПС, почему сел за руль пьяным

Автоинспекторы в Ивнянском районе остановили для проверки водителя мотоцикла с коляской. Мужчина по внешним признакам был пьян.
По словам водителя, выпивал он накануне. А за руль пришлось сесть из-за важного дела.
«Сегодня жена начала рыбу чистить, а муки нет. Список написала, поехал за мукой. Не пешком же», — рассказал остановленный автоинспекторами местный житель.
В отношении мотоциклиста завели дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде и без прав). Мужчине грозит административный арест от 10 до 15 суток.
27 декабря в Старом Осколе автоинспекторы остановили автобус, который перевозил детей. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель был пьян. Проходить освидетельствование он отказался. СК уже проверяет эту историю.