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«Поехал жене за мукой для рыбы»: белгородец объяснил ДПС, почему сел за руль пьяным

Сегодня, 12:22
Фото: кадр из видео ГИБДД

Ехавший за мукой для жареной рыбы пьяный белгородец на мотоцикле попался ДПС

В Ивнянском районе автоинспекторы остановили водителя, который был явно не в трезвом состоянии. Он направлялся в магазин со списком продуктов, который составила ему жена. Мужчине грозит административный арест, сообщает региональное УГИБДД.

Автоинспекторы в Ивнянском районе остановили для проверки водителя мотоцикла с коляской. Мужчина по внешним признакам был пьян.

По словам водителя, выпивал он накануне. А за руль пришлось сесть из-за важного дела.

«Сегодня жена начала рыбу чистить, а муки нет. Список написала, поехал за мукой. Не пешком же», — рассказал остановленный автоинспекторами местный житель.

В отношении мотоциклиста завели дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде и без прав). Мужчине грозит административный арест от 10 до 15 суток.

27 декабря в Старом Осколе автоинспекторы остановили автобус, который перевозил детей. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель был пьян. Проходить освидетельствование он отказался. СК уже проверяет эту историю.

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