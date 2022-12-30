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Планируется ли наступление ВСУ на Белгородскую область?

Сегодня, 18:18
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков заверил, что переживать на этот счёт не стоит.
Сюжет
СВО

По словам белгородки, украинские власти сообщили, что при необходимости легко смогут зайти на территорию Белгородской области. Испугавшись такого заявления, женщина решила поинтересоваться у главы региона в вечернем прямом эфире, действительно ли существует такая угроза.

Однако губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что такие сообщения — очередной способ запугать белгородцев.

Нас с вами пугают такими заявлениями с 25 или с 26 февраля этого года. Задача наших врагов – навести панику. Конечно, обстановка непростая, но могу сказать, что все воинские подразделения, федеральные службы безопасности, Росгвардия находятся на своих местах. Они делают всё, чтобы обеспечить нашу с вами безопасность.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что с подобными вопросами белгородцы неоднократно обращались к главе региона, но каждый раз информация о наступлении оказывалась фейковой. 

Вячеслав Гладков опроверг наступление ВСУ на Белгород 10 декабря
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#Александра Склярова#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Наступление
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