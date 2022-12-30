Планируется ли наступление ВСУ на Белгородскую область?

По словам белгородки, украинские власти сообщили, что при необходимости легко смогут зайти на территорию Белгородской области. Испугавшись такого заявления, женщина решила поинтересоваться у главы региона в вечернем прямом эфире, действительно ли существует такая угроза.
Однако губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что такие сообщения — очередной способ запугать белгородцев.
Нас с вами пугают такими заявлениями с 25 или с 26 февраля этого года. Задача наших врагов – навести панику. Конечно, обстановка непростая, но могу сказать, что все воинские подразделения, федеральные службы безопасности, Росгвардия находятся на своих местах. Они делают всё, чтобы обеспечить нашу с вами безопасность.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что с подобными вопросами белгородцы неоднократно обращались к главе региона, но каждый раз информация о наступлении оказывалась фейковой.