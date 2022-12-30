Отцу с ребёнком в Белгороде отказали в госпитализации из-за одних женщин в палате

Белгородка рассказала, что её мужу с ребёнком отказали в госпитализации в инфекционной областной больнице. Причина — отсутствие свободных мест в боксах, а также то, что женщинам в палате некомфортно будет находиться с мужчиной.
Как объяснила женщина, у её полуторагодовалого сына не спадала высокая температура. Малыша решили увезти в больницу. Муж белгородки поехал вместе с ребёнком, так как сама она не могла отправиться в медучреждение из-за состояния здоровья.
По словам обратившейся, врач отказала в госпитализации и заявила, что свободных боксов нет. Медик добавила, что причина ещё и в том, что женщинам в палате будет некомфортно находиться с мужчиной.
«Когда я приехала туда, чтобы разобраться, в чём дело, она (медик — прим. ред.) стала мне грубить и говорить, что мужья женщин против того, чтобы мой муж с маленьким ребёнком лежал с ними рядом и что класть их некуда, мест свободных в боксах вообще нет», — пишет белгородка. Через некоторое время врач сказала, что свободный бокс всё-таки есть, развернулась и ушла, рассказала мать ребёнка.
Белгородка попросила проверить работу медика. Она же подчеркнула, что ситуации бывают разными, например, если у ребёнка нет матери. В итоге маленький мальчик лечится антибиотиками дома.
Также жительница региона напомнила про законодательство, в котором указано, что законные представители имеют право лежать в больнице вместе с детьми. Про пол родителей при этом ничего не указано.
«Как так, что ребёнка с отцом не кладут на госпитализацию? Ситуации бывают разные, а если нет матери? Ребёнка лечить не будут?» — интересуется женщина.
Главврач инфекционной больницы Александр Баранов ответил женщине, что палату для госпитализации им предоставили, а от неё отказались уже они сами. Врачу, про которого рассказывала белгородка, снизили стимулирующие выплаты. Жительница региона ответила, что им изначально отказывались предоставлять место в больнице, а от госпитализации они не отказывались.
Интересно, что другие комментаторы тоже поделились подобными историями. Некоторым не предоставили место в больнице, потому что с детьми собирались ложиться отцы. Как отметила одна из комментаторов, в Москве с такими предрассудками она не сталкивалась.