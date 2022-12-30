Отцу с ребёнком в Белгороде отказали в госпитализации из-за одних женщин в палате

«Когда я приехала туда, чтобы разобраться, в чём дело, она (медик — прим. ред.) стала мне грубить и говорить, что мужья женщин против того, чтобы мой муж с маленьким ребёнком лежал с ними рядом и что класть их некуда, мест свободных в боксах вообще нет», — пишет белгородка. Через некоторое время врач сказала, что свободный бокс всё-таки есть, развернулась и ушла, рассказала мать ребёнка.