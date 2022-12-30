Особый режим въезда введут на границе ЛНР и Белгородской области

С 1 января введут особый режим въезда с территории ЛНР в Белгородскую область, а также в обратном направлении. Соответствующее решение принял оперштаб.
Для граждан РФ при себе нужно иметь дипломатический паспорт, служебный паспорт, загранпаспорт, паспорт, свидетельство о рождении для ребёнка и свидетельство о возвращении в Россию.
Тем, у кого документы ЛДНР, нужно взять с собой паспорт гражданина ДНР, паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории ЛНР, свидетельство о рождении для детей до 16 лет.
Для иностранцев и лиц без гражданства понадобятся удостоверение личности, виза. Особый режим будет действовать в пунктах пропуска в Валуйках и Ровеньках.