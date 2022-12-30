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Особый режим въезда введут на границе ЛНР и Белгородской области

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
Изменения, которые принял оперштаб, начнут действовать с 1 января 2023 года, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Граница

С 1 января введут особый режим въезда с территории ЛНР в Белгородскую область, а также в обратном направлении. Соответствующее решение принял оперштаб.

Для граждан РФ при себе нужно иметь дипломатический паспорт, служебный паспорт, загранпаспорт, паспорт, свидетельство о рождении для ребёнка и свидетельство о возвращении в Россию.

Тем, у кого документы ЛДНР, нужно взять с собой паспорт гражданина ДНР, паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории ЛНР, свидетельство о рождении для детей до 16 лет.

Для иностранцев и лиц без гражданства понадобятся удостоверение личности, виза. Особый режим будет действовать в пунктах пропуска в Валуйках и Ровеньках.

В Белгородской области к 2026 году установят границу с ЛНР
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#Наталья Корявых#Граница#Белгородская область#ЛДНР#Пункт пропуска#Общество#Особый режим
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