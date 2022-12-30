Оперштаб будет работать на Соборной площади Белгорода в новогоднюю ночь

Как рассказал Демидов, оперативный штаб разработал все возможные сценарии, которые могут развернуться в праздники — в том числе и самые худшие. Так, на Соборной площади Белгорода в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать центр принятия решений: в его задачи войдут оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации и соблюдение безопасности.