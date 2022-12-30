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Оперштаб будет работать на Соборной площади Белгорода в новогоднюю ночь

Сегодня, 08:32
Фото: Bel.ru
Оперативный штаб создали с учётом повышенного уровня опасности в Белгороде, сообщил врио мэра Валентин Демидов. В его задачи войдёт реагирование на потенциальные угрозы безопасности.

Как рассказал Демидов, оперативный штаб разработал все возможные сценарии, которые могут развернуться в праздники — в том числе и самые худшие. Так, на Соборной площади Белгорода в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать центр принятия решений: в его задачи войдут оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации и соблюдение безопасности.

В новогоднюю ночь на площади будет работать оперативный штаб. Например, мы предполагаем, что не особо ответственные граждане будет использовать салюты. Мы будем мониторить ситуации, выяснять, опасны они или нет, и информировать граждан. Понятно, что это будет тревожить людей, и мы будем выяснять, несут какие-либо события опасность для них или же не несут.
Валентин Демидов

Напомним, что глава администрации попросил белгородцев записывать на видео тех, кто запускает фейерверки, чтобы затем передать данные в полицию.

В состав оперштаба войдут все силовые структуры: МЧС, МВД, ГОЧС, кинологическая группа и городская администрация, «те, от кого зависит понимание ситуации и быстрое принятие решений».

Напомним, что в праздничные дни увеличат число патрулей полиции. Тот, кто захочет зайти на Соборную площадь, должен будет пройти проверку. Также в случае необходимости и возникновения ЧС людей попросят новогоднюю площадь покинуть: в радиусе трёх кварталов от центра города подготовят убежища.

Демидов: При наступлении опасных ситуаций мы попросим покинуть новогоднюю площадь
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Демидов: При наступлении опасных ситуаций мы попросим покинуть новогоднюю площадь
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