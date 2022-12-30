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«Лучше с наличкой ездить!» Белгородцы жалуются на неработающие валидаторы в автобусах

Сегодня, 11:31
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
На некорректно работающие валидаторы по 238 маршруту белгородцы пожаловались в социальных сетях. По их словам, из-за системной ошибки у них списывают лишние деньги.

Одну из жалоб опубликовали в Telegram-канале «Белгород№ 1. Люди». По словам женщины, с её карты списали 25.50 вместо 20 рублей, хотя она приложила карту к валидатору дважды и не выезжала за город.

Вчера около 17 часов я села в автобус № 238 на остановке «Мичурина», при этом на валидаторе была указана остановка «Верхняя». При выходе на остановке «Щорса» у меня с карты списали 25.50 вместо 20 рублей, та же ситуация была и у других пассажиров. До этого выходили люди — у них вообще на выход не срабатывала оплата, то есть у них спишут оплату за полный маршрут вместо проезда по городу.
Фото: Артём Черненко

По словам женщины, такая ситуация сложилась не только у неё. Водитель ничего сделать не смог — перезагрузка системы оплаты и валидаторов результатов не принесла. Кроме того, о проблеме высказались другие белгородцы в комментариях.

Сейчас тоже глянул.  Ехал на 238-м от Мичурина до Спортивной. 29 рублей сняли. Причём надписи о двойном прикладывании карты не было.
Сергей

Выяснилось, что с такой неприятностью сталкивались не только в автобусах по 238-му маршруту.

Тоже самое на 127-м и 111у, только там ещё и такое бывает: при входе прикладываешь, потом едешь, при выходе прикладываешь, а с тебя списывают две суммы — одну за полный проезд, а вторую ещё каким-то образом на 26 рублей. Бардак да и только, с наличкой наверное в таких автобусах будет намного лучше ездить.
Елена
Фото: Артём Черненко

Напомним, что на автобусном маршруте № 238 с 27 декабря заработала система check in/check out. На данный момент подобная система работает на маршрутах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 113, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227 и 237.

Ещё на одном автобусном маршруте Белгорода введут систему check-in/check-out
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