Какие подарки стоит вручать в год Чёрного Водяного Кролика

Издание рекомендует обратить внимание на внешние аккумуляторы и всевозможные девайсы, которыми пользуется современный человек. Отлично, если вы знаете, что вашему близкому больше всего не хватает. Может, у него сломалась микроволновая печь или мультиварка, вышел из строя чайник — тогда, подарив новый, вы точно его порадуете. Дети и подростки в свою очередь всегда будут рады новому телефону или планшету.