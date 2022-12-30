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Какие подарки стоит вручать в год Чёрного Водяного Кролика

Сегодня, 06:43
Фото: 1MI
2023-й будет годом Чёрного Водяного Кролика. «Народные новости» поделились советами, как не ошибиться с выбором подарков родным и близким, чтобы угодить символу наступающего года.

Символ 2023 года Чёрный Водяной Кролик любит простые вещи

В подарок можно выбрать вещи, которые пригодятся в быту. Например, полотенца, халаты, футболки, тапочки или носки. Если вы хотите проявить оригинальность, можно самостоятельно украсить их принтом или вышивкой, инициалами или своими пожеланиями.

Что лучше выбрать в подарок из бытовой техники и гаджетов?

Издание рекомендует обратить внимание на внешние аккумуляторы и всевозможные девайсы, которыми пользуется современный человек. Отлично, если вы знаете, что вашему близкому больше всего не хватает. Может, у него сломалась микроволновая печь или мультиварка, вышел из строя чайник — тогда, подарив новый, вы точно его порадуете. Дети и подростки в свою очередь всегда будут рады новому телефону или планшету.

Если ваш близкий говорит, что ему ничего не надо, то можно подумать о том, что он точно бы не купил сам. Например, бутербродницу, вафельницу, шашлычницу, электрогриль, фритюрницу, сушилку для фруктов и овощей или пароварку.

Если у вас ограниченный бюджет, можно выбрать флешку, смарт-часы, фитнес-браслет, наушники.

Подарки, которые пригодятся для учёбы и работы

Это может быть именная или элитная ручка. Качественные канцелярские принадлежности, будильник с LED-подсветкой и доска для записей тоже порадуют любого трудящегося.

Какой подарок выбрать женщине на Новый год?

Выбрать подарок женщине — сложная задача, особенно для мужчин. Сразу можно ответить, что косметика и парфюмерия не подойдут, так как есть риск не угадать предпочтения.

Стоит опираться на круг интересов: например, набор для вязания, краски и кисти. Или присмотреть красивый аксессуар: кошелёк светлых тонов, необычный зонт, перчатки, ремень. Тем, кто любит красивую посуду, точно понравится новый набор тарелок и чашек.

Если не хотите особо ломать голову над вещами, можно в любом косметическом или в спа-салоне приобрести сертификат на какую-либо услугу — например, массаж.

Какой подарок выбрать мужчине на Новый год?

Подойдут кейс с инструментами, видеорегистратор в машину, если его нет. В этом случае тоже нужно учитывать интересы мужчины. Если он рыбак, то подойдут снасти, лодка и спиннинг. Компьютерный геймер обрадуется новой удобной игровой мышке или клавиатуре с подсветкой. Сертификаты на покупку электроники, в специализированные магазины для увлечений тоже станут отличным подарком.

Что лучше не покупать, чтобы не расстроить Чёрного Водяного Кролика?

Главное — не дарить бесполезные вещи. Подарок может быть недорогим, но точно должен соответствовать предпочтениям близкого. Искусственные цветы, любой парфюм и ароматизаторы дарить запрещено. Новый символ года любит натуральные растения и плохо переносит резкие запахи.

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#София Чугай#Общество#Новый год#Подарки#Чёрный Водяной Кролик
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