Промышленное предприятие попало под обстрел ВСУ под Белгородом

30 декабря Шебекинский горокруг вновь оказался под обстрелом. Обошлось без пострадавших.
Снаряд попал на территорию промпредприятия. Уже известно о повреждениях — задело окна и забор.
Обход территории продолжается. Оперативные службы находятся на месте происшествия.
Губернатор уточнил, что на 13:00 зафиксировали повторный обстрел территории. Информация о разрушениях уточняется.
Ранее жители Шебекинского горокруга получили СМС-предупреждения об обстреле. После громких звуков на территории появился дым.