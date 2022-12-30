Промышленное предприятие попало под обстрел ВСУ под Белгородом

Гладков сообщил о новом обстреле ВСУ в Шебекинском горокруге

Есть повреждения — задело окна и забор, сообщил глава региона. Обход территории продолжается, рассказал Вячеслав Гладков. По его словам, на 13:00 зафиксировали новый обстрел.