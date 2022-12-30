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Промышленное предприятие попало под обстрел ВСУ под Белгородом

Сегодня, 10:12
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил о новом обстреле ВСУ в Шебекинском горокруге

Есть повреждения — задело окна и забор, сообщил глава региона. Обход территории продолжается, рассказал Вячеслав Гладков. По его словам, на 13:00 зафиксировали новый обстрел.
Сюжет
Обстрел

30 декабря Шебекинский горокруг вновь оказался под обстрелом. Обошлось без пострадавших.

Снаряд попал на территорию промпредприятия. Уже известно о повреждениях — задело окна и забор.

Обход территории продолжается. Оперативные службы находятся на месте происшествия.

Губернатор уточнил, что на 13:00 зафиксировали повторный обстрел территории. Информация о разрушениях уточняется.

Ранее жители Шебекинского горокруга получили СМС-предупреждения об обстреле. После громких звуков на территории появился дым.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Промышленное предприятие#Снаряд#Инна Рогова
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