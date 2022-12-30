Гладков оценил ущерб белгородскому сельскому хозяйству в 1 млрд рублей

Вячеслав Гладков оценил ущерб сельскому хозяйству в Белгородской области в 1 млрд рублей в 2022 году. Очевидной причиной стали обстрелы. К концу года к ним присоединилась излишняя заводненность почвы.
При этом ранее губернатор сообщил о рекордном урожае зерновых культур, но в интервью на телевидении признал, что общий ущерб составил почти 1 млрд.
Со слов Гладкова, существенный вклад в этот ущерб внесли обстрелы — часть земель выпала из оборота в связи с известными событиями. К концу года удар по сельскому хозяйству нанесло обилие влаги в почве. Из-за этого не удаётся собрать часть урожая. Часть сои собрать и вовсе не выйдет.
Тем не менее без помощи регион не оставили. Из федерального центра белгородским аграриям выделили деньги на весенне-полевые работы, но дополнительные средства всё равно необходимы.
Как рассказал глава региона, помощь была оказана с посевными. Урожайность составила 57 центнеров на гектар — это на 10 центнеров больше, чем в прошлом году.