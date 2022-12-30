Гладков оценил ущерб белгородскому сельскому хозяйству в 1 млрд рублей

Со слов Гладкова, существенный вклад в этот ущерб внесли обстрелы — часть земель выпала из оборота в связи с известными событиями. К концу года удар по сельскому хозяйству нанесло обилие влаги в почве. Из-за этого не удаётся собрать часть урожая. Часть сои собрать и вовсе не выйдет.