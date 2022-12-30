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Гладков оценил ущерб белгородскому сельскому хозяйству в 1 млрд рублей

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
Причинами губернатор назвал обстрелы и излишнюю заводненность почвы, заявил глава региона в эфире телеканала «Россия-24».

Вячеслав Гладков оценил ущерб сельскому хозяйству в Белгородской области в 1 млрд рублей в 2022 году. Очевидной причиной стали обстрелы. К концу года к ним присоединилась излишняя заводненность почвы.

При этом ранее губернатор сообщил о рекордном урожае зерновых культур, но в интервью на телевидении признал, что общий ущерб составил почти 1 млрд.

Со слов Гладкова, существенный вклад в этот ущерб внесли обстрелы — часть земель выпала из оборота в связи с известными событиями. К концу года удар по сельскому хозяйству нанесло обилие влаги в почве. Из-за этого не удаётся собрать часть урожая. Часть сои собрать и вовсе не выйдет.

Тем не менее без помощи регион не оставили. Из федерального центра белгородским аграриям выделили деньги на весенне-полевые работы, но дополнительные средства всё равно необходимы.

Как рассказал глава региона, помощь была оказана с посевными. Урожайность составила 57 центнеров на гектар — это на 10 центнеров больше, чем в прошлом году.

Гладков встретился с министром сельского хозяйства РФ Патрушевым
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#Наталья Корявых#Урожай#Сельское хозяйство#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Ущерб
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