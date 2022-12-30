Гладков объяснил, должны ли родители платить за детсад во время дистанта

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» местная жительница поинтересовалась, почему родители должны оплачивать детский сад, который сейчас находится на дистанционке.
«Если детские сады закрыты с 17 ноября и нет дежурных групп, за что мы платим каждый месяц?» — спрашивает белгородка.
Вячеслав Гладков согласился с тем, что родители не должны оплачивать услуги детского сада, если ребёнок его временно не посещает. Он отметил, что об этом не раз говорили, и эту информацию ещё раз продублирует замгубернатора — министр образования Андрей Милёхин.
Дистанционное обучение в образовательных учреждениях в Белгородской области, а именно в девяти приграничных районах, в Белгороде и Яковлевском горокруге, решили продлить до 24 марта 2023 года.