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Гладков объяснил, должны ли родители платить за детсад во время дистанта

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Этот вопрос белгородцы задали главе региона во время прямого эфира. В области некоторые детсады закрыты, как и школы, работают дежурные группы.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» местная жительница поинтересовалась, почему родители должны оплачивать детский сад, который сейчас находится на дистанционке.

«Если детские сады закрыты с 17 ноября и нет дежурных групп, за что мы платим каждый месяц?» — спрашивает белгородка.

Вячеслав Гладков согласился с тем, что родители не должны оплачивать услуги детского сада, если ребёнок его временно не посещает. Он отметил, что об этом не раз говорили, и эту информацию ещё раз продублирует замгубернатора — министр образования Андрей Милёхин.

Дистанционное обучение в образовательных учреждениях в Белгородской области, а именно в девяти приграничных районах, в Белгороде и Яковлевском горокруге, решили продлить до 24 марта 2023 года.

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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Плата#Детсад
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