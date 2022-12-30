Гладков объяснил, должны ли родители платить за детсад во время дистанта

Вячеслав Гладков согласился с тем, что родители не должны оплачивать услуги детского сада, если ребёнок его временно не посещает. Он отметил, что об этом не раз говорили, и эту информацию ещё раз продублирует замгубернатора — министр образования Андрей Милёхин.