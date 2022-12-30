Четверо белгородцев попали под уголовное дело за незаконную охоту на оленя

Общественные инспекторы по охране окружающей среды услышали выстрелы в районе хуторов Ольхов и Богатое и обратились в управление экоохотнадзора. Выяснилось, что звуки стрельбы раздавались в Староивановском охотничьем хозяйстве.
Четверых мужчин поймали как раз в тот момент, когда они загружали свою добычу. На месте обнаружили туши двух особей оленя благородного. Подозреваемые бросили автомобиль и попытались скрыться в лесу.
Сумма ущерба, нанесённого государственному охотничьему фонду, — 420 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота). В настоящее время ведутся следственные действия.
Ранее за незаконную охоту на зайцев-русаков в Яковлевском горокруге оштрафовали на 1 млн рублей двоих мужчин из Москвы. Суд запретил жителям столицы на два года заниматься охотой.