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Четверо белгородцев попали под уголовное дело за незаконную охоту на оленя

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Волоконовском районе. Подозреваемых поймали в момент погрузки туши оленя в автомобиль. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление экоохотнадзора Белгородской области.

Общественные инспекторы по охране окружающей среды услышали выстрелы в районе хуторов Ольхов и Богатое и обратились в управление экоохотнадзора. Выяснилось, что звуки стрельбы раздавались в Староивановском охотничьем хозяйстве.

Четверых мужчин поймали как раз в тот момент, когда они загружали свою добычу. На месте обнаружили туши двух особей оленя благородного. Подозреваемые бросили автомобиль и попытались скрыться в лесу.

Сумма ущерба, нанесённого государственному охотничьему фонду, — 420 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота). В настоящее время ведутся следственные действия.

Ранее за незаконную охоту на зайцев-русаков в Яковлевском горокруге оштрафовали на 1 млн рублей двоих мужчин из Москвы. Суд запретил жителям столицы на два года заниматься охотой.

Охота на зайцев в Белгородской области закончилась для москвичей крупным штрафом
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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Волоконовский район#Охота#Уголовное дело#Олень#Экоохотнадзор
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