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Белгородцы раскупили почти все деревья на ёлочных базарах

Сегодня, 08:28
Фото: мэрия Белгорода
В мэрии объяснили, почему в областном центре практически не осталось торговых точек с хвойными деревьями, пишет телеграм-канал «Белгород № 1». Однако в некоторых районах города ёлочные базары ещё работают.

В городской администрации объяснили, почему практически все ёлочные базары в Белгороде не работают. Оказалось, что белгородцы почти раскупили деревья.

Со слов чиновников, базары в областном центре закрылись в тех точках, где предприниматели полностью распродали товар. По состоянию на 30 декабря базары работают на Мичурина, 39, рынках «Восход» и «Семейный».

Напомним, на ёлочные базары в Белгород деревья привозили из Брянской, Орловской и Свердловской областей. Всего в областном центре работало 35 точек продажи елей.

Ёлочные базары в Белгородской области: адреса и стоимость хвойных деревьев
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Ёлочный базар#Мэрия#Ели#Ёлки#Новый год
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