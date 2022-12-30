Белгородцы раскупили почти все деревья на ёлочных базарах

В городской администрации объяснили, почему практически все ёлочные базары в Белгороде не работают. Оказалось, что белгородцы почти раскупили деревья.
Со слов чиновников, базары в областном центре закрылись в тех точках, где предприниматели полностью распродали товар. По состоянию на 30 декабря базары работают на Мичурина, 39, рынках «Восход» и «Семейный».
Напомним, на ёлочные базары в Белгород деревья привозили из Брянской, Орловской и Свердловской областей. Всего в областном центре работало 35 точек продажи елей.