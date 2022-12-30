Белгородский СК проверит историю о перевозке детей водителем с признаками опьянения

Следователи инициировали проверку после появления сообщений о том, что из Губкина до Старого Оскола детей в автобусе мог везти выпивший водитель. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что правоохранители остановили водителя автобуса с признаками опьянения. Он вёз 21 школьника и троих взрослых из Губкина в Старый Оскол.
Известно, что 40-летний мужчина отказался проходить медосвидетельствование, а транспорт не соответствовал требованиям. В отношении водителя составили административные материалы.