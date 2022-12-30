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Белгородский СК проверит историю о перевозке детей водителем с признаками опьянения

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Следствие организовало проверку после появления публикаций в СМИ. После неё примут процессуальное решение, сообщили в региональном следкоме.
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Дети

Следователи инициировали проверку после появления сообщений о том, что из Губкина до Старого Оскола детей в автобусе мог везти выпивший водитель. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что правоохранители остановили водителя автобуса с признаками опьянения. Он вёз 21 школьника и троих взрослых из Губкина в Старый Оскол.

Известно, что 40-летний мужчина отказался проходить медосвидетельствование, а транспорт не соответствовал требованиям. В отношении водителя составили административные материалы.

В Старом Осколе водитель с признаками опьянения вёз школьников на праздник
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#Наталья Корявых#Общество#Дети#Белгородская область#Старый Оскол#Следственный комитет#Автобус#Водитель#Выпивший
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