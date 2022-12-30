Белгородский психолог рассказал, как бабки-шептуньи лечат детский испуг

Нередко в социальных сетях можно увидеть просьбы родителей поделиться контактами знахарей, чтобы вылечить у ребёнка испуг. Часто можно увидеть сообщения, что ребёнок услышал «бахи», вертолёты, сильно испугался, не может уснуть, боится громких звуков. Многие считают, что ребёнку избавиться от тревожности поможет бабка-шептунья.
По словам белгородского невролога-психотерапевта, доктора Петра Грекова, знахари могут помочь в несложных случаях, если это психосоматическое заболевание. К примеру, если ребёнок испугался и стал заикаться. При серьёзных патологиях нервной системы, которые проявляются нарушением речи, врач советует обращаться к специалисту.
Обывателю кажутся действия бабки-шептуньи какими-то мистическими. Хотя она делает то же самое, что психотерапевт — вводит человека в транс. Правда, использует она для этого собственные методики. Например, очень популярна выкатка яйцом с одновременным чтением заговора. Бабка тем самым гипнотизирует пациента. Чем хорош транс? В этом состоянии у больного пробуждается потенциал к самоисцелению. Это огромные человеческие ресурсы, но самостоятельно получить к ним доступ сложно, нужна помощь специалиста. Например, эксперименты подтвердили, что такое внушение может даже увеличивать свертываемость крови.
Пётр Греков
Также специалист отмечает, что человек может самостоятельно впадать в такое состояние. Оно похоже на те ощущения, которые бывают во время долгой поездки в поезде или чтения книги — в этот период человек перестаёт замечать время, но при это замечает происходящее рядом.
При лечении пациента технику транса используют психотерапевты, психиатры. А в корыстных целях этот приём применяют гадалки на улицах. Определённый набор фраз, прикосновения, непонятная угроза - и этого достаточно, чтобы погрузить жертву в состояние лёгкого гипноза. А потом делай с ней, что хочешь.
Пётр Греков