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Белгородский психолог рассказал, как бабки-шептуньи лечат детский испуг

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Невролог-психотерапевт, доктор Пётр Греков считает, что знахари могут помочь только в несложных случаях испуга, при серьёзных патологиях необходимо обращаться к специалисту. Подробнее — в материале «Бел.Ру».

Нередко в социальных сетях можно увидеть просьбы родителей поделиться контактами знахарей, чтобы вылечить у ребёнка испуг. Часто можно увидеть сообщения, что ребёнок услышал «бахи», вертолёты, сильно испугался, не может уснуть, боится громких звуков. Многие считают, что ребёнку избавиться от тревожности поможет бабка-шептунья.

По словам белгородского невролога-психотерапевта, доктора Петра Грекова, знахари могут помочь в несложных случаях, если это психосоматическое заболевание. К примеру, если ребёнок испугался и стал заикаться. При серьёзных патологиях нервной системы, которые проявляются нарушением речи, врач советует обращаться к специалисту.

Обывателю кажутся действия бабки-шептуньи какими-то мистическими. Хотя она делает то же самое, что психотерапевт — вводит человека в транс. Правда, использует она для этого собственные методики. Например, очень популярна выкатка яйцом с одновременным чтением заговора. Бабка тем самым гипнотизирует пациента. Чем хорош транс? В этом состоянии у больного пробуждается потенциал к самоисцелению. Это огромные человеческие ресурсы, но самостоятельно получить к ним доступ сложно, нужна помощь специалиста. Например, эксперименты подтвердили, что такое внушение может даже увеличивать свертываемость крови.
Пётр Греков

Также специалист отмечает, что человек может самостоятельно впадать в такое состояние. Оно похоже на те ощущения, которые бывают во время долгой поездки в поезде или чтения книги — в этот период человек перестаёт замечать время, но при это замечает происходящее рядом.

При лечении пациента технику транса используют психотерапевты, психиатры. А в корыстных целях этот приём применяют гадалки на улицах. Определённый набор фраз, прикосновения, непонятная угроза - и этого достаточно, чтобы погрузить жертву в состояние лёгкого гипноза. А потом делай с ней, что хочешь.
Пётр Греков
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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Психолог#Стресс#Лечение#Бахи#Пётр Греков
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