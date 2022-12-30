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Белгородским рабочим не заплатили зарплату за утепление окопов

Сегодня, 19:11
Фото: 1MI
Деньги.
Белгородец обратился к губернатору с просьбой помочь им в непростой ситуации. Вячеслав Гладков в прямом эфире посоветовал обратиться в прокуратуру.

Белгородец в прямом эфире обратился к главе региона и рассказал, что ему и ещё нескольким людям не выплачивают заработную плату за утепление окопов. Мужчина объяснил, что бригаду рабочих собрал некий Владислав и отправил их сначала в Старый Оскол, а затем – в Луганск. Окопы рабочие утеплили, но только зарплаты своей так и не дождались.

Мужчина попросил губернатора помочь разобраться в непростой ситуации, однако Вячеслав Гладков ответил, что помочь в этой ситуации не может и порекомендовал обратиться в прокуратуру.

Если вы вступаете в трудовые отношения, то нужно заключать контракт. Как я могу найти какого-то Владислава, который собрал какую-то бригаду и вывез её за пределы региона? Единственное, что могу посоветовать, - написать в прокуратуру и дать им конкретные контакты по вашему работодателю. Лично я не могу вам помочь без дополнительной информации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Окопы
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