Белгородским рабочим не заплатили зарплату за утепление окопов

Белгородец в прямом эфире обратился к главе региона и рассказал, что ему и ещё нескольким людям не выплачивают заработную плату за утепление окопов. Мужчина объяснил, что бригаду рабочих собрал некий Владислав и отправил их сначала в Старый Оскол, а затем – в Луганск. Окопы рабочие утеплили, но только зарплаты своей так и не дождались.