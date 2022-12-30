Белгородским рабочим не заплатили зарплату за утепление окопов

Белгородец в прямом эфире обратился к главе региона и рассказал, что ему и ещё нескольким людям не выплачивают заработную плату за утепление окопов. Мужчина объяснил, что бригаду рабочих собрал некий Владислав и отправил их сначала в Старый Оскол, а затем – в Луганск. Окопы рабочие утеплили, но только зарплаты своей так и не дождались.
Мужчина попросил губернатора помочь разобраться в непростой ситуации, однако Вячеслав Гладков ответил, что помочь в этой ситуации не может и порекомендовал обратиться в прокуратуру.
Если вы вступаете в трудовые отношения, то нужно заключать контракт. Как я могу найти какого-то Владислава, который собрал какую-то бригаду и вывез её за пределы региона? Единственное, что могу посоветовать, - написать в прокуратуру и дать им конкретные контакты по вашему работодателю. Лично я не могу вам помочь без дополнительной информации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области