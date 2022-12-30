Белгород снова оказался в топе самых красивых городов перед Новым годом

Белгород назвали одним из самых красивых российских городов в предновогодние дни. Собственный топ опубликовало издание Russia Beyond. Журналисты отметили украшения на Соборной площади.
Среди победителей, по версии проекта, также освещённые мосты в Санкт-Петербурге, снеговик в Москве, ёлка в Якутске. Ёлки, к слову, оценили ещё в Казани и Новосибирске.
В прошлом году Белгород тоже оказался в топе. Областной центр стал десятым. Тогда акцент также сделали на главной городской ёлке.
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