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Белгород снова оказался в топе самых красивых городов перед Новым годом

Сегодня, 12:31
Фото: Антон Вергун

Белгородская ёлка снова стала одной из самых красивых в стране

Областной центр вошёл в число лучших по версии издания Russia Beyond.

Белгород назвали одним из самых красивых российских городов в предновогодние дни. Собственный топ опубликовало издание Russia Beyond. Журналисты отметили украшения на Соборной площади.

Среди победителей, по версии проекта, также освещённые мосты в Санкт-Петербурге, снеговик в Москве, ёлка в Якутске. Ёлки, к слову, оценили ещё в Казани и Новосибирске.

В прошлом году Белгород тоже оказался в топе. Областной центр стал десятым. Тогда акцент также сделали на главной городской ёлке.

Russia Beyond — международный мультимедийный проект АНО «ТВ-Новости», который финансируется «Российской газетой». Авторы проекта ищут истории о российской культуре, науке, повседневной жизни для зарубежной аудитории.

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