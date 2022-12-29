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Жители нескольких населённых пунктов под Белгородом получили СМС об обстреле

Сегодня, 12:24
Фото: Bel.ru
Рассылка пришла жителям Шебекино, хутора Стадников и села Мешковое, Мурома.
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Обстрел

Жителям Шебекино пришла СМС-рассылка об обстреле города. Людей просят спуститься в укрытия. Сообщения начали поступать в районе 15:08.

СМС-предупреждения об обстреле также получили жители хутора Стадников и села Мешковое, Мурома. Официальных комментариев по ситуации пока не было. 

Ранее под обстрел попали сразу два села в Белгородском районе. Это Красный Хутор и Журавлёвка. В населённых пунктах зафиксировали как минимум 16 прилётов. В Журавлёвке зафиксировали новые повреждения. 

Утром 29 декабря система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Известно, что обломки сбитого объекта упали на дорожную развязку Комсомольский — Майский. Загорелась сухая трава, но огонь быстро потушили.

Под Белгородом два села попали под обстрел ВСУ
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#Наталья Корявых#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Укрытие#Рассылка#Мешковое#Стадников#Смс
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