Жители нескольких населённых пунктов под Белгородом получили СМС об обстреле

Жителям Шебекино пришла СМС-рассылка об обстреле города. Людей просят спуститься в укрытия. Сообщения начали поступать в районе 15:08.
СМС-предупреждения об обстреле также получили жители хутора Стадников и села Мешковое, Мурома. Официальных комментариев по ситуации пока не было.
Ранее под обстрел попали сразу два села в Белгородском районе. Это Красный Хутор и Журавлёвка. В населённых пунктах зафиксировали как минимум 16 прилётов. В Журавлёвке зафиксировали новые повреждения.
Утром 29 декабря система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Известно, что обломки сбитого объекта упали на дорожную развязку Комсомольский — Майский. Загорелась сухая трава, но огонь быстро потушили.