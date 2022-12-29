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Врио мэра Демидов рассказал о причинах увольнения Романчукевича

Сегодня, 13:36
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Врио главы администрации Валентин Демидов объяснил журналистам, почему не проработавший и года в мэрии Белгорода Алексей Романчукевич покинул свой пост.

По словам Валентина Демидова, Романчукевич ушёл из-за смены места жительства.

Это связано с его переездом в другой город. Это его личное решение.
Валентин Демидов

На вопрос, связано ли увольнение чиновника с переименованием остановки 5 Августа, Демидов ответил — «не связано».

Напомним, что Романчукевич покинул пост заместителя мэра — начальника департамента городского хозяйства Белгорода. Он перешёл на работу в мэрию Белгорода в феврале 2022 года. На посту главы департамента городского хозяйства он проработал меньше года.

До переезда в Белгород Алексей Романчукевич с ноября 2019 года возглавлял липецкое МБУ «Управление благоустройства».

Отметим, что в январе 2023 года станет известно имя нового мэра Белгорода. В конкурсе участвуют три человека: врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.

Не проработавший и года в мэрии Белгорода Алексей Романчукевич уволился
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