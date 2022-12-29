Врио мэра Демидов рассказал о причинах увольнения Романчукевича

По словам Валентина Демидова, Романчукевич ушёл из-за смены места жительства.
Это связано с его переездом в другой город. Это его личное решение.
Валентин Демидов
На вопрос, связано ли увольнение чиновника с переименованием остановки 5 Августа, Демидов ответил — «не связано».
Напомним, что Романчукевич покинул пост заместителя мэра — начальника департамента городского хозяйства Белгорода. Он перешёл на работу в мэрию Белгорода в феврале 2022 года. На посту главы департамента городского хозяйства он проработал меньше года.
До переезда в Белгород Алексей Романчукевич с ноября 2019 года возглавлял липецкое МБУ «Управление благоустройства».
Отметим, что в январе 2023 года станет известно имя нового мэра Белгорода. В конкурсе участвуют три человека: врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.