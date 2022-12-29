ВК тестирует новую ленту медиарекомендаций с фокусом на вовлекающем контенте

Масштабные обновления проводятся Командой в платформе медиарекомендаций, мы адаптируем под новый формат потребления алгоритмы машинного обучения — в новой ленте обучаем нейросети анализировать контент на визуальную привлекательность, трендовость и актуальность. В рамках закрытого тестирования для части аудитории станет доступен новый главный экран рекомендаций. Он формируется с учётом интересов пользователя и предлагает посты и клипы с возможностью погружения в разнообразные тематики. Когда пользователь переходит к публикации, тапнув на один из постов, то получает персональную подборку похожего контента — для его поиска разработаны новые алгоритмы определения похожих авторов, постов и видеороликов в десятках тысяч различных тематик. Наша цель — продолжить растить внимание аудитории к авторам и, конечно, открывать новые таланты».