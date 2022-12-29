VK отпразднует Новый год вместе с пользователями

Две первые композиции с новогодней пластинки уже доступны слушателям в VK Музыке: Валерия и The Hatters выпустили новую версию песни «Звенит январская вьюга», а 10AGE и Шура — кавер «Зимы» («Потолок ледяной, дверь скрипучая»).



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Получить профессиональные советы, бесценный опыт и узнать интересные факты обо всём — от спорта и искусства до путешествий и карьеры — можно на специальных лекциях цикла «VK Место встречи идей». Спикерами выступят математик Александра Скрипченко, фитнес-тренер Алексей Столяров, ресторатор Антон Пинский, искусствовед Ольга Свиблова, психолог Михаил Лабковский, доктор Наталья Зубарева, певцы ELMAN, MIA BOYKA и неповторимая Ольга Бузова. Один из выпусков уже доступен в сообществе ВКонтакте с авторами, а еще два будут опубликованы 3 и 7 января.



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«Раскачаться» после Нового года помогут увлекательные VK Квизы — бесплатные онлайн-викторины на разные темы. Среди них: новогоднее кино, музыка, 90-е, «Гарри Поттер» или вопросы на общую тематику — пользователи смогут выбрать игру по интересам и в компании друзей или родственников и посоревноваться с другими игроками со всей страны.