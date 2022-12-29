В Сети появилось видео падения сбитого объекта после громких звуков над Белгородом

В небе над Белгородом, предположительно, сработала система ПВО. Произошло это в районе девяти часов утра 29 декабря.
Очевидцы публикуют в Сети видео падения сбитого после громких звуков в небе объекта.
Комментариев по ситуации пока не было. О последствиях на земле не сообщалось.
Тем временем в соцсетях пишут, что так называемые бахи утром четверга было слышно и в Белгородском районе. Жители Шебекинского горокруга в свою очередь тоже сообщали о громких звуках рано утром.
Накануне стало известно, что за сутки зафиксировали 36 прилётов в Белгородском районе. Под огнём оказались Журавлёвка, Наумовка и Щетиновка. Обошлось без повреждений, сообщил глава муниципалитета Владимир Перцев.