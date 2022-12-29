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В Сети появилось видео падения сбитого объекта после громких звуков над Белгородом

Сегодня, 06:30
Фото: кадр из видео телеграм-канала "Белгород № 1. Люди"
Громко в городе было утром 29 декабря. Очевидцы публикуют видео падения неизвестного объекта.

В небе над Белгородом, предположительно, сработала система ПВО. Произошло это в районе девяти часов утра 29 декабря.

Очевидцы публикуют в Сети видео падения сбитого после громких звуков в небе объекта.

Комментариев по ситуации пока не было. О последствиях на земле не сообщалось.

Тем временем в соцсетях пишут, что так называемые бахи утром четверга было слышно и в Белгородском районе. Жители Шебекинского горокруга в свою очередь тоже сообщали о громких звуках рано утром.

Накануне стало известно, что за сутки зафиксировали 36 прилётов в Белгородском районе. Под огнём оказались Журавлёвка, Наумовка и Щетиновка. Обошлось без повреждений, сообщил глава муниципалитета Владимир Перцев. 

Видео: телеграм-канал "Белгород № 1. Люди"
За сутки в Белгородский район прилетело 36 раз
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