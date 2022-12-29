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В небе над Белгородом вновь было громко

Сегодня, 06:05
Фото: телеграм-канал "Жесть Белгород"
Так называемые бахи горожане услышали ближе к девяти часам утра. Местные жители предполагают, что громкие звуки связаны с работой системы ПВО. Официальных комментариев по ситуации не было.

Утром 29 декабря в Белгороде вновь было громко. Бахи раздались ближе к 09:00. Горожане предположили, что сработала система ПВО. В Сети белгородцы сообщают, что заметили в небе характерные следы.

Официальных комментариев по этой ситуации не было. О последствиях на земле тоже не сообщалось.

В последний раз Белгород попал под крупный обстрел 18 декабря. Помимо областного центра, в тот день под огнём ВСУ оказался Белгородский район. Сообщалось о 12 раненых и одном погибшем. В Минобороны заявили, что в тот день над регионом сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.

12 раненых и один погибший: результаты обстрела Белгородской области 18 декабря
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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#СВО#Белгород#Пво#Громкие звуки#Бахи
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