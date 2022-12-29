В небе над Белгородом вновь было громко

В последний раз Белгород попал под крупный обстрел 18 декабря. Помимо областного центра, в тот день под огнём ВСУ оказался Белгородский район. Сообщалось о 12 раненых и одном погибшем. В Минобороны заявили, что в тот день над регионом сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.