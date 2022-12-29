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В Белгородском районе пожаловались на «красную воду» из-под крана

Сегодня, 20:27
Фото: 1MI
Проблемы с водой в Весёлой Лопани наблюдаются уже несколько недель. Они связаны с ремонтными работами.

С жалобой на «красную воду» пожаловалась жительница села Весёлая Лопань в Белгородском районе. Женщина обратилась в соцсетях к губернатору Вячеславу Гладкову. По словам белгородки, проблемы с водой продолжаются уже несколько недель. Вячеслав Гладков, в свою очередь, заметил, что лучше так, чем вовсе остаться зимой без воды — даже технической.
Как оказалось, всё связано с плановым ремонтом. А именно, в селе Белгородского района закупили новое оборудование и сейчас его устанавливают, а селян постепенно подключают. Из-за этого вода временно плохого качества. Жильцов предупреждал об этом жильцов. До 10 января работы планируют закончить. Значит, вода вновь станет прозрачной.

Полностью оставить без технической воды в зимний период времени было бы совсем неправильно. До 10 января установка и пролив оборудования будут осуществлены и всё будет хорошо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Жителей части Белгорода предупредили о временном снижении качества воды
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Весёлая Лопань#Вячеслав Гладков#Водоснабжение#Сети водоснабжения#Ремонтные работы
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