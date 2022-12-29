В Белгородском районе пожаловались на «красную воду» из-под крана

С жалобой на «красную воду» пожаловалась жительница села Весёлая Лопань в Белгородском районе. Женщина обратилась в соцсетях к губернатору Вячеславу Гладкову. По словам белгородки, проблемы с водой продолжаются уже несколько недель. Вячеслав Гладков, в свою очередь, заметил, что лучше так, чем вовсе остаться зимой без воды — даже технической.

Как оказалось, всё связано с плановым ремонтом. А именно, в селе Белгородского района закупили новое оборудование и сейчас его устанавливают, а селян постепенно подключают. Из-за этого вода временно плохого качества. Жильцов предупреждал об этом жильцов. До 10 января работы планируют закончить. Значит, вода вновь станет прозрачной.