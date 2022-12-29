В белгородском агропромышленном комплексе «Агрофуд» появился новый владелец

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в агропромышленном комплексе «Агрофуд» с 28 декабря новый владелец. Им стала Ольга Коробко. Ранее она занимала пост генерального директора компании «Агроальянс» в Губкине, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.