В белгородском агропромышленном комплексе «Агрофуд» появился новый владелец

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в агропромышленном комплексе «Агрофуд» с 28 декабря новый владелец. Им стала Ольга Коробко. Ранее она занимала пост генерального директора компании «Агроальянс» в Губкине, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.
«Агрофуд» работает в Губкине с 2016 года и занимается переработкой и консервированием мяса. Исполняющий обязанности генерального директора — Александр Смердов. Ранее предприятие принадлежало Наталье Черненко. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составила 7,1 млн рублей.
Напомним, в марте текущего года управлению Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям не удалось провести внеплановую проверку в агропромышленном комплексе. Специалистов не пустили на территорию предприятия.