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В белгородском агропромышленном комплексе «Агрофуд» появился новый владелец

Сегодня, 10:06
Фото: 1MI
Ранее предприятие принадлежало Наталье Черненко. С 28 декабря собственник изменился. Фирма занимается переработкой и консервированием мяса.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в агропромышленном комплексе «Агрофуд» с 28 декабря новый владелец. Им стала Ольга Коробко. Ранее она занимала пост генерального директора компании «Агроальянс» в Губкине, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

«Агрофуд» работает в Губкине с 2016 года и занимается переработкой и консервированием мяса. Исполняющий обязанности генерального директора — Александр Смердов. Ранее предприятие принадлежало Наталье Черненко. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составила 7,1 млн рублей.

Напомним, в марте текущего года управлению Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям не удалось провести внеплановую проверку в агропромышленном комплексе. Специалистов не пустили на территорию предприятия.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Владелец#Агропромышленный комплекс#Агро фуд
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