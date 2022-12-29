В Белгороде подвели итоги областного конкурса регионального УМВД «Щит и перо»

В уходящем году в региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители работают в полиции» приняли участие более 80 ребят из разных уголков нашего региона. Жюри предстояло сделать непростой выбор. Все участники серьезно подошли к творческому состязанию. Рисунки победителей представили Белгородскую область в финале Всероссийского конкурса. Лауреатами стали 8-летняя Арина Яковлева из Белгорода, 11-летняя София Павленко из Корочи и 13-летняя Виктория Гетманская из Алексеевки. В торжественной обстановке им были вручены дипломы и ценные подарки.