В Белгороде подвели итоги областного конкурса регионального УМВД «Щит и перо»

Из 15 участников жюри выбрало лауреатов в трёх номинациях: «Честь. Долг. Мужество», «Меняемся вместе» и «Полиция доверия». Победителями стали коллективы газет «Ясный ключ» Корочанского района и «Победа» Яковлевского горокруга. Традиционно, в последней категории победителем становился творческий коллектив. Но в этот раз оценили работу корреспондента газеты «Новости Оскола» Кристины Годовниковой. Главная тема ее репортажей: борьба с мошенниками.
Рассказала о том, какие это методы, как бороться с ними. Мошенничество, все-таки, продолжу эту тему, потому что эта тема актуальна, да и не сбавляет оборотов, новые способы появляются. Я думаю, что буду работать в этом направлении.
Кристина Годовникова, корреспондент газеты «Новости Оскола»
Также наградили финалистов конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции».
В уходящем году в региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители работают в полиции» приняли участие более 80 ребят из разных уголков нашего региона. Жюри предстояло сделать непростой выбор. Все участники серьезно подошли к творческому состязанию. Рисунки победителей представили Белгородскую область в финале Всероссийского конкурса. Лауреатами стали 8-летняя Арина Яковлева из Белгорода, 11-летняя София Павленко из Корочи и 13-летняя Виктория Гетманская из Алексеевки. В торжественной обстановке им были вручены дипломы и ценные подарки.
Сегодня подводим итоги двух сразу конкурсов. Самые, наверное, приятные минуты — это конкурс детского рисунка. Сложно переоценить вот эти эмоции, которые сегодня находились в этом зале. И очень приятно, что Фонд «Поколение» поддерживает такие конкурсы, способствующие формированию нашего общества.
Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы А. В. Скоча