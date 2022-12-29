В Анапе у недобросовестной компании отобрали льва и передали в зоопарк Старого Оскола

В Старооскольском зоопарке пополнение — лев Тигран из Анапы. Животное, которое раньше постоянно выло в вольере, отобрали у недобросовестного владельца. У последнего даже не было лицензии на содержание хищника.
В феврале посетители выставочного комплекса «Планета океан» в курортном городе рассказали в соцсетях о проблемах с животным. После этого провели проверку и выяснили, что хищника содержат в ненадлежащих условиях.
По решению суда льва у владельца отобрали, а последнего обязали заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Африканский лев включён под защиту Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В связи с этим Тиграна решили отдать в Старооскольский зоопарк.