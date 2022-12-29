В Анапе у недобросовестной компании отобрали льва и передали в зоопарк Старого Оскола

По решению суда льва у владельца отобрали, а последнего обязали заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Африканский лев включён под защиту Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В связи с этим Тиграна решили отдать в Старооскольский зоопарк.