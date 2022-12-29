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У белгородцев попросили помощи в поиске пропавшей ещё в марте женщины

Сегодня, 13:30
Фото: группа отряда "Лиза Алерт" в соцсети
Помимо этого, в регионе до сих пор не нашли жительницу Разумного, пропавшую в июле, и женщину из Белгорода, которая ушла из дома в сентябре. Ориентировки опубликовали волонтёры отряда «Лиза Алерт».

В Белгородской области продолжаются поиски трёх пожилых женщин. Подробности сообщают волонтёры поискового отряда.

Так, с 4 марта неизвестно местонахождение 79-летней жительницы посёлка Чапаевский Грайворонского горокруга. Лидия Луковская ушла из дома в сером пуховике с капюшоном и в розовой шапке, в голубых сапогах-дутиках. Рост женщины — 162 см, строение тела худощавое, волосы выше плеч тёмно-русые с сединой, глаза голубые.

Жительница посёлка Разумное — 71-летняя Татьяна Коломыцева пропала 21 июля. В последний раз её видели в тот день в 23:00. Её можно узнать по следующим приметам: рост — 160 см, нормальное телосложение, короткие каштановые волосы с сединой, глаза карие. Женщина была одета в серую кофту, халат и сиреневые тапки.

В Белгороде с 20 сентября неизвестно местонахождение 84-летней Екатерины Ауловой. Она ушла из дома и не вернулась. На пенсионерке была коричневая куртка, синий с белым халат и бордовые галоши. Рост женщины — 160 см, она худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.

Волонтёры добавили, что что у Екатерины Ауловой и Лидии Луковской возможна потеря памяти.

Если вы видели или знаете что-то о местонахождении пропавших женщин, позвоните по номеру горячей линии отряда 8 800 700 54 52 или 112.

Фото: группа отряда "Лиза Алерт" в соцсети
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Поиск#Лиза Алерт#Пенсионерки#Потеря памяти
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