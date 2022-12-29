У белгородцев попросили помощи в поиске пропавшей ещё в марте женщины

Жительница посёлка Разумное — 71-летняя Татьяна Коломыцева пропала 21 июля. В последний раз её видели в тот день в 23:00. Её можно узнать по следующим приметам: рост — 160 см, нормальное телосложение, короткие каштановые волосы с сединой, глаза карие. Женщина была одета в серую кофту, халат и сиреневые тапки.