Турчак: группа по вопросам СВО будет решать проблемы мобилизованных и их семей

Так, одной из задач группы является контроль за выплатами военнослужащим – они должны получать свои средства в срок и в полном объеме. Также подразделение будет следить за оснащением военных и обеспечением членов их семей. Государство обязано соблюдать все обязательства, которые предусмотрены принятыми президентом решениями. Группа же уполномочена следить за соблюдением данных гарантий.