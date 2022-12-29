Турчак: группа по вопросам СВО будет решать проблемы мобилизованных и их семей

От главы государства поступило распоряжение создать группу по вопросам СВО. Каждый месяц подразделение будет отчитываться президенту о результатах своей деятельности. Группу возглавил вице-спикер СФ Андрей Турчак. Главной целью ее деятельности секретарь генсовета партии назвал мониторинг и решение системных проблем, которые связаны с проведением спецоперации, пишет rostovgazeta.ru.
По словам Турчака, некоторые решения принимаются слишком поздно. В том числе – на законодательном уровне. Рабочая группа будет следить за своевременностью принятия решений и их оперативной реализацией.
Так, одной из задач группы является контроль за выплатами военнослужащим – они должны получать свои средства в срок и в полном объеме. Также подразделение будет следить за оснащением военных и обеспечением членов их семей. Государство обязано соблюдать все обязательства, которые предусмотрены принятыми президентом решениями. Группа же уполномочена следить за соблюдением данных гарантий.
Участники заседания решили разделить свои обязанности внутри группы. В связи с этим пять внутренних подразделений возьмут на себя реализацию пяти разных направлений, среди которых – ведение мобилизационного учета россиян, помощь семьям военнослужащих, обеспечение военных в зоне СВО всеми необходимыми материальными и техническими средствами, а также работа по военно-патриотическому воспитанию жителей страны.
Группа также займется разъяснением вопросов, которые имеют отношение к мобилизации и мобилизационной подготовке. По вопросам производства необходимой для разных видов войск продукции будут подготовлены предложения. Также участники группы проведут анализ состояния деятельности по патриотическому воспитанию молодых представителей российского населения. Такая информация содержится на официальном сайте партии ER.RU.