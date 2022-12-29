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Стала известна причина новых громких звуков над Белгородом

Сегодня, 13:03
Фото: телеграм-канал "Жесть Белгород"
Громко в небе было после 15:00. Звуки связаны с утилизацией обломков, упавших после утренней работы системы ПВО.

29 декабря после 15:00 в небе над Белгородом вновь было громко. Серия громких звуков связана с утилизацией обломков, упавших после утренней работы системы ПВО. 

В Сети сообщалось, что жителей микрорайона Юго-Западный-2.2 попросили временно покинуть свои дома. Именно над этой частью города 29 декабря сработала система ПВО. Специалисты планировали уничтожить упавшие обломки на месте.

Напомним, утром над областным центром было громко. Звуки взрывов горожане услышали в районе 9:00. Сбитый осколок упал на дорожную развязку под Белгородом. 

Помимо этого, сообщалось о новых прилётах в Белгородском районе. Жители Шебекинского горокруга в свою очередь получили СМС-предупреждения об обстреле. 

Сбитый ПВО осколок упал на дорожную развязку под Белгородом
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#Наталья Корявых#Город#Операция на Украине#Белгородская область#Белгород#МЧС#Обломки#Новости Белгорода#Громкие звуки#Утилизация
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