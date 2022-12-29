Школьников из белгородского приграничья отвезут в другие районы для сдачи экзаменов

Одна из жительниц региона сообщила губернатору в вечернем прямом эфире, что детей отвезут на сдачу ЕГЭ в Ивнянский район, а затем поинтересовалась, будут ли школьные автобусы сопровождать ДПС. Женщина также задалась вопросом, насколько безопаснее детям на трассе, чем в собственных школах.
Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что ДПС обязательно будут сопровождать школьные автобусы, и пояснил, почему детей отвезут в школы других районов.
У нас в регионе нет запретов на передвижение детей на школьных автобусах, зато есть дистанционное обучение. Неправильно, если в приграничных школах будут находиться дети. Уже большое количество школ подвергнуто обстрелам, страшно представить, если бы в это время в здании находились дети.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что белгородские школьники из 11 муниципалитетов в связи с неспокойной обстановкой находятся на дистанционном обучении с 10 октября. Ещё в четырёх районах школьников с 14 декабря отправили на дистант из-за увеличения заболеваемости гриппом. .