Школьников из белгородского приграничья отвезут в другие районы для сдачи экзаменов

Одна из жительниц региона сообщила губернатору в вечернем прямом эфире, что детей отвезут на сдачу ЕГЭ в Ивнянский район, а затем поинтересовалась, будут ли школьные автобусы сопровождать ДПС. Женщина также задалась вопросом, насколько безопаснее детям на трассе, чем в собственных школах.