СГОК и фонд «Милосердие» помогли создать среду для соцадаптации особенных детей

Команда проекта во главе с автором, директором образовательного центра Мариной Часовских организовали функциональное пространство, где с помощью педагогов дети смогут приобрести необходимые навыки самостоятельного обслуживания: накрыть на стол и приготовить несложные блюда, мыть посуду, разложить одежду по полочкам и т. д. Ребят также научат выращивать растения на мини-огороде.