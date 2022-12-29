СГОК и фонд «Милосердие» помогли создать среду для соцадаптации особенных детей

В этом году сотрудники старооскольского Центра образования «Перспектива» стали участниками грантовой программы «Стальное дерево». Они предложили создать на базе Центра адаптивную образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Идею поддержало жюри грантового конкурса.
Команда проекта во главе с автором, директором образовательного центра Мариной Часовских организовали функциональное пространство, где с помощью педагогов дети смогут приобрести необходимые навыки самостоятельного обслуживания: накрыть на стол и приготовить несложные блюда, мыть посуду, разложить одежду по полочкам и т. д. Ребят также научат выращивать растения на мини-огороде.
В ходе работ по обустройству нового обучающего пространства Стойленский ГОК помог выполнить ремонт помещения. На средства гранта были закуплены кухонный уголок, мебель, необходимая бытовая техника, а также оборудован сенсорный уголок.
Это уникальный и очень актуальный проект. Курс „Социально-бытовая ориентировка“ является обязательным для обучающихся детей с расстройством акустического спектра. Но условий для качественного и глубокого изучения данной дисциплины в Старом Осколе нет. В результате реализации данного проекта жители округа получат совершенно новое направле
директор Центра «Перспектива» Марина Часовских.
В Центре обучаются 47 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с РАС. В прошлом году поддержка «Стального дерева» помогла оборудовать здесь безопасное и комфортное пространство для занятий с особенными детьми.