С КМАруда требуют более 27 млн рублей, и другие арбитражные дела декабря

Компания «Энергия Холдинг» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Комбинат КМАруда» о взыскании задолженности по спецификации к договору поставки в размере 27 млн рублей и неустойки в сумме 835 тысяч рублей, а также расходов по оплате госпошлины в размере 166 тысяч рублей. Суд иск принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 20 февраля.