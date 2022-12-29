С КМАруда требуют более 27 млн рублей, и другие арбитражные дела декабря

Компания «Энергия Холдинг» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Комбинат КМАруда» о взыскании задолженности по спецификации к договору поставки в размере 27 млн рублей и неустойки в сумме 835 тысяч рублей, а также расходов по оплате госпошлины в размере 166 тысяч рублей. Суд иск принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 20 февраля.
Справка. Фирма «Энергия Холдинг» работает в Кемеровской области с 2010 года и занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Руководитель — Виктор Ефанов. Чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года составила 39 млн рублей.
АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Губкине с 1993 года. Предприятие занимается добычей железных руд подземным способом. Управляющая компания — «ПМХ». Организация отчиталась о чистой прибыли за 2021 год в размере 6,6 млрд рублей.
Предприятие «БТЗ» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Техноком Трейдинг» и попросило взыскать задолженность по договору в размере 855 млн рублей и расходов по оплате госпошлины в сумме 200 тысяч рублей. При рассмотрении заявления суд решил, что истец не направил ответчику копию искового заявления, поскольку скриншот страницы электронной почты не является доказательством.
Также в материалах сказано, что поскольку ответчик является иностранным лицом, истец должен был представить доказательства, которые подтверждают юридический статус и право на осуществление предпринимательской и экономической деятельности ответчика. Однако данных документов нет. Поэтому суд оставил заявление без движения и предложил истцу до 13 января исправить все недочёты.
Справка. Брянский тракторный завод работает с 2006 года в Брянске и занимается производством прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Руководитель — Виктор Яшенин, а бенефициар — Дмитрий Стрежнев. По итогам 2020 года чистая прибыль предприятия составила 23 млн рублей.
Фирма «Грайворон-агроинвест» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к торговому дому «Мирослава». Суть иска — взыскание основного долга по договору поставки в размере 25 млн рублей, неустойки за просрочку оплаты товара в сумме 19 млн рублей и 200 тысяч рублей судебных расходов в возмещение уплаченной госпошлины.
Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 31 января 2023 года.
Справка. Предприятие «Грайворон-агроинвест» зарегистрировано в 2001 году в Грайворонском горокруге. Отрасль — выращивание зерновых культур. Управляющая компания — «Агроинновация». Бенефициар — Вика Дасни. Чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года составила 393 млн рублей.
Торговый дом «Мирослава» работает в Москве с 2021 года и занимается оптовой торговлей мукой и макаронными изделиями. Руководитель и бенефициар — Ольга Чистова. За 2021 год чистая прибыль компании составила 145 тысяч рублей.
Компания «Металлторг» обратилась в суд с иском к фирме «ПромСтальКонструкция» и попросила взыскать основной долг по договору поставки (5,2 млн рублей), проценты (703 тысячи рублей), задолженность по договору уступки прав требования (14,2 млн рублей) и проценты по договору уступки прав требования (2,2 млн рублей). Суд иск принял. Собеседование назначено на 1 февраля.
Справка. Компания «Металлторг» работает в Белгороде с 2018 года и занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Руководитель — Александр Таратин. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 661 тысячу рублей.
Предприятие «ПромСтальКонструкция» зарегистрировано в Белгороде с 2019 года и занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Руководитель и бенефициар — Роман Федотов. С 11 мая текущего года фирма находится в стадии ликвидации. Чистая прибыль за 2021 год составила 321 тысячу рублей.
Организация «Агропоставка МТ» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Бярэ» и попросила взыскать 64 млн рублей. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 26 января.
Справка. Компания «Агропоставка МТ» работает в Яковлевском горокруге с 2006 года и занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Руководитель — Константин Соловьев, а бенефициар — Андрей Иванов. Убыток компании за 2021 года превысил 80 млн рублей.
Компания «АБ Сервис» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Стройтех-Оскол». Предмет иска — взыскание 19,9 млн рублей неосвоенного аванса по договору генерального подряда, 7,1 млн рублей пени и неустойки в размере 6,1 млн рублей. Суд установил, что заявление было подано с нарушениями. А именно не был указан расчёт взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы. Также не представлены доказательства направления ответчику приложенных к исковому заявлению документов. Поэтому суд оставил заявление без движения.
Справка. Компания «АБ Сервис» зарегистрирована в Белгороде с 2010 года и занимается ремонтом машин и оборудованием. Руководитель и бенефициар — Андрей Бабко. Чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года составила 227 тысяч рублей.
Организация «Стройтех-Оскол» работает с 2010 года в Старом Осколе. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Денис Сиваков. По итогам 2021 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 1,2 млн рублей.
Администрация Прохоровского района обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Регионстройкров» и попросила взыскать 17 млн рублей. Иск суд принял. Стороны встретятся на собеседовании 24 января.
Справка. Компания «Регионстройкров» зарегистрирована в Старом Осколе в 2005 году. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Олег Горбатов. По итогам 2021 года чистая прибыль предприятия составила 378 тысяч рублей.
Компания «Монтажторгстрой» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к УКС Белгородской области и попросила взыскать стоимость выполненных, но не оплаченных работ за выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству детского сада на 180 мест в мкр Дубрава (Старый Оскол). Также истец заявил ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. Суд ходатайство удовлетворил, иск принял и вызвал стороны на собеседование на 21 февраля.
Справка. Фирма «Монтажторгстрой» работает в Белгороде с 2000 года и занимается производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Руководитель — Владимир Ляхов. За 2021 год чистая прибыль компании превысила 3,7 млн рублей.
Компания «Альфа» обратилась в суд с заявлением о признании организации банкротом. В обосновании указано, что у фирмы есть долги перед кредиторами, которые она не может выплатить в установленный срок. Также в документах указано, что предприятие отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества. Суд заявление принял. Обоснованность проверят 7 февраля.
Справка. Компания «Альфа» зарегистрирована в Белгороде в 2019 году. Отрасль — оптовая неспециализированная торговля. Руководитель и бенефициар — Максим Костиков. В 2021 году чистая прибыль компании превысила 2,2 млн рублей.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском и попросило взыскать суммы гранта (по 4 млн рублей) и неустойки (по 3,5 млн рублей) с индивидуального предпринимателя, главы крестьянского хозяйства Елены Соколовой, с индивидуального предпринимателя, главы крестьянского хозяйства Александра Озерова и с индивидуального предпринимателя, главы крестьянского хозяйства Евгения Воробьева.
Суд иск принял и возбудил производство по делу. Стороны вызвали на собеседование на 8 февраля.