Раненная при обстреле жительница Белгорода пожаловалась на отсутствие помощи

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору», который прошёл 29 декабря, к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась жительница улицы Славянской в Белгороде, которая была ранена при обстреле 18 декабря.
По словам женщины, она была ранена в ногу, но никакой помощи не получила, ей лишь «предложили платные услуги в соцзащите».
Вячеслав Гладков ответил, что проверил списки пострадавших на Славянской и не нашёл там указанной в обращении фамилии. И если вдруг ФИО ненастоящие, женщине стоит обратиться в министерство здравоохранения Белгородской области к Андрею Иконникову.
Также он не понимает, о каких платных услугах соцзащиты идёт речь и попросил прислать ему разъяснения насчёт этой ситуации в приёмную, чтобы разобраться детально.
Что касается выплат из резервного фонда раненым мирным жителям, они полагаются только тем, кто получил травмы средней и тяжелой степени.
Порезы, непроникающие касания — это лёгкие ранения, и выплаты в таком случае не положены. Чтобы получить выплату, вам нужно заключение медицинской комиссии, на её основе принимается решение, и максимально быстро эта выплата производится.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, Белгородская область попала под обстрел со стороны Украины 18 декабря. В результате один мирный житель погиб, 12 ранены. В Белгороде повреждения получили около 60 квартир и 32 автомобиля.