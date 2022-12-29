Раненная при обстреле жительница Белгорода пожаловалась на отсутствие помощи

Вячеслав Гладков ответил, что проверил списки пострадавших на Славянской и не нашёл там указанной в обращении фамилии. И если вдруг ФИО ненастоящие, женщине стоит обратиться в министерство здравоохранения Белгородской области к Андрею Иконникову.