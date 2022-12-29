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Прокуратура открыла горячую линию для жалоб белгородцев на тему отопления

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Сообщать можно об отключениях в домах, авариях, о нарушениях. Телефонные номера для обращений перечислили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Белгородцы могут пожаловаться на отключение отопления и другие нарушения, связанные с отсутствием тепла в домах, в прокуратуру. В надзорном ведомстве организовали работу горячей линии.

Основные номера: 52-14-22, 52-25-75, 52-39-74, 52-16-10. Звонить можно в течение рабочего дня. По телефону 8-910-324-84-24 звонки принимают круглосуточно.

Номера городских, районных или межрайонных прокуратур опубликованы на сайте органов местного самоуправления. Отправить письменную жалобу можно по адресу электронной почты [email protected] или обратиться лично в прокуратуру.

В надзорном ведомстве пообещали, что проверки по жалобам будут проводить незамедлительно.

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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Отопление#Жалобы#Обращение#Прокуратура#Горячая линия
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