Прокуратура открыла горячую линию для жалоб белгородцев на тему отопления

Белгородцы могут пожаловаться на отключение отопления и другие нарушения, связанные с отсутствием тепла в домах, в прокуратуру. В надзорном ведомстве организовали работу горячей линии.
Основные номера: 52-14-22, 52-25-75, 52-39-74, 52-16-10. Звонить можно в течение рабочего дня. По телефону 8-910-324-84-24 звонки принимают круглосуточно.
Номера городских, районных или межрайонных прокуратур опубликованы на сайте органов местного самоуправления. Отправить письменную жалобу можно по адресу электронной почты [email protected] или обратиться лично в прокуратуру.
В надзорном ведомстве пообещали, что проверки по жалобам будут проводить незамедлительно.