Преимущества использования национальных языков в образовании

Во-вторых, использование национальных языков в образовании способствует повышению эффективности обучения. Дети, изучающие предметы на родном языке, лучше разбираются в материале и легче усваивают информацию. Это связано с тем, что национальный язык для них является родным и близким, а не внешним и сложным, как иностранный язык. Таким образом, ученики могут более эффективно усваивать знания и достигать лучших результатов.