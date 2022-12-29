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Пригородный поезд Белгород — Томаровка будет курсировать круглый год

Сегодня, 13:33
Фото: минтранс Белгородской области
Железнодорожный транспорт в таком режиме начнёт ходить с 9 января 2023 года по будним дням, сообщили в региональном минтрансе.

Пригородный поезд Белгород — Томаровка теперь будет ездить круглый год. В таком режиме он начнёт курсировать с 9 января 2023 года с понедельника по пятницу.

Ранее указанный поезд ездил только в летнее время. Поезд № 6014 Белгород — Томаровка будет выезжать из областного центра в 17:32 и прибудет в Томаровку в 18:30. В обратном направлении курсирует поезд № 6013. Из Томаровки он выезжает в 19:21, а в Белгород прибывает в 20:28.

Ранее сообщалось, что из Белгородской области в Ленинградскую начнут курсировать новые поезда. Новые составы будут ездить по маршрутам Старый Оскол — Санкт-Петербург, Валуйки — Выборг.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Томаровка#Поезд#Пригородные поезда#Общество#Электричка
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