Пригородный поезд Белгород — Томаровка будет курсировать круглый год

Ранее указанный поезд ездил только в летнее время. Поезд № 6014 Белгород — Томаровка будет выезжать из областного центра в 17:32 и прибудет в Томаровку в 18:30. В обратном направлении курсирует поезд № 6013. Из Томаровки он выезжает в 19:21, а в Белгород прибывает в 20:28.