Пилот «Альфа Таури» Гасли позвонил президенту FIA сразу после инцидента с трактором

Гонка в Японии была остановлена после аварии в условиях плохой видимости из-за дождя, но еще до того как все пилоты вернулись в боксы, на трассе появился трактор для эвакуации машины, застрявшей в гравийной ловушке. Гасли, не знавший о его появлении, едва избежал столкновения.