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Пилот «Альфа Таури» Гасли позвонил президенту FIA сразу после инцидента с трактором

Сегодня, 15:20
Фото: pxhere.com
Мохаммед бен Сулайем извинился перед гонщиком.

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем извинился перед пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли во время телефонного разговора сразу после инцидента с трактором в Японии. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ. 

Бен Сулайем отметил, что понимает чувства пилота, да и сам часто был в такой же ситуации. Чиновник отметил, что обратная связь от пилотов очень важна для улучшения процесса гонок и повышения безопасности. 

Гонка в Японии была остановлена после аварии в условиях плохой видимости из-за дождя, но еще до того как все пилоты вернулись в боксы, на трассе появился трактор для эвакуации машины, застрявшей в гравийной ловушке. Гасли, не знавший о его появлении, едва избежал столкновения. 

Инцидент напомнил трагедию 2014 года, когда в похожей ситуации Жюль Бьянки врезался в трактор, получив смертельные травмы, от которых скончался спустя несколько месяцев, не приходя в сознание.

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