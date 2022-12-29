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Новые обстрелы Белгородской области, увольнения и подарки для военных: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Ряд населённых пунктов региона оказался под обстрелами, Алексей Романчукевич покинул свой пост в мэрии, а Дед Мороз развозит подарки военным в Белгородской области.

Очередные обстрелы

29 декабря Шебекинский горокруг атаковали ВСУ. Под огнём оказались Шебекино, село Муром и хутор Стадников. В Шебекино пострадал таможенный пункт пропуска — туда попало десять снарядов.

В Муроме повреждён фасад одного дома, а в хуторе Стадников взрывной волной выбило окна в двух частных домах.

Также под огнём были Журавлёвка и Красный Хутор — зафиксировано как минимум 16 прилётов. А над Белгородом и Белгородским районом утром сработала система ПВО — фрагмент сбитого предмета упал на дорожную развязку.

Новый обстрел под Белгородом: пострадали дома и таможенный пункт пропуска
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Увольнения в мэрии

Пост главы департамента городского хозяйства покинул Алексей Романчукевич, приехавший в Белгород из Липецка. В мэрии он проработал меньше года — с февраля 2022 года.

Известно, что Романчукевич уволился по собственному желанию. Как рассказал врио мэра Валентин Демидов, решение об уходе чиновник принял из-за смены места жительства. Он решил переехать в другой город. В какой именно, Демидов не уточнил.

Не проработавший и года в мэрии Белгорода Алексей Романчукевич уволился
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Подарки военным

В Белгородской области Дед Мороз развозит подарки военным. В образах новогоднего волшебника и Снегурочки военнослужащих навещают волонтёры. Как правило, солдатам дарят сладости.

Привозят подарки и тем военнослужащим, которые находятся в госпиталях. Для них закупили специальные орешки с предсказаниями и пожеланиями внутри. Однако для военных везут не только угощения, но и квадрокоптеры, тепловизоры.

Дед Мороз развозит подарки военным в Белгородской области
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