Новые обстрелы Белгородской области, увольнения и подарки для военных: итоги дня

Очередные обстрелы
29 декабря Шебекинский горокруг атаковали ВСУ. Под огнём оказались Шебекино, село Муром и хутор Стадников. В Шебекино пострадал таможенный пункт пропуска — туда попало десять снарядов.
В Муроме повреждён фасад одного дома, а в хуторе Стадников взрывной волной выбило окна в двух частных домах.
Также под огнём были Журавлёвка и Красный Хутор — зафиксировано как минимум 16 прилётов. А над Белгородом и Белгородским районом утром сработала система ПВО — фрагмент сбитого предмета упал на дорожную развязку.
Увольнения в мэрии
Пост главы департамента городского хозяйства покинул Алексей Романчукевич, приехавший в Белгород из Липецка. В мэрии он проработал меньше года — с февраля 2022 года.
Известно, что Романчукевич уволился по собственному желанию. Как рассказал врио мэра Валентин Демидов, решение об уходе чиновник принял из-за смены места жительства. Он решил переехать в другой город. В какой именно, Демидов не уточнил.
Подарки военным
В Белгородской области Дед Мороз развозит подарки военным. В образах новогоднего волшебника и Снегурочки военнослужащих навещают волонтёры. Как правило, солдатам дарят сладости.
Привозят подарки и тем военнослужащим, которые находятся в госпиталях. Для них закупили специальные орешки с предсказаниями и пожеланиями внутри. Однако для военных везут не только угощения, но и квадрокоптеры, тепловизоры.