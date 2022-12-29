Не проработавший и года в мэрии Белгорода Алексей Романчукевич уволился

Отметим, что в январе 2023 года станет известно имя нового мэра Белгорода. В конкурсе участвуют три человека: врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. Изначально было четыре кандидата, но комиссия не допустила к следующему этапу пенсионера Анатолия Лебединца. Причина — возраст.