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Не проработавший и года в мэрии Белгорода Алексей Романчукевич уволился

Сегодня, 12:20
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Алексей Романчукевич

Заммэра Белгорода Алексей Романчукевич покинул свой пост

Приехавший в регион из Липецка чиновник начал работу в качестве главы департамента городского хозяйства в феврале. 29 декабря в пресс-службе мэрии сообщили, что Алексей Романчукевич покидает пост. Уволился он по собственному желанию.

Алексей Романчукевич покинул пост заместителя мэра — начальника департамента городского хозяйства Белгорода. Он уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Романчукевич перешёл на работу в мэрию Белгорода в феврале 2022 года. На посту главы департамента городского хозяйства он проработал меньше года.

До переезда в Белгород Алексей Романчукевич с ноября 2019 года возглавлял липецкое МБУ «Управление благоустройства».

Отметим, что в январе 2023 года станет известно имя нового мэра Белгорода. В конкурсе участвуют три человека: врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. Изначально было четыре кандидата, но комиссия не допустила к следующему этапу пенсионера Анатолия Лебединца. Причина — возраст.

На следующий этап конкурса на пост мэра Белгорода прошли все три кандидата
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