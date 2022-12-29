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Направить сознание: белгородский психолог рассказала, где взять новогоднее настроение

Сегодня, 13:28
Фото: 1MI

Белгородский психолог рассказала, где взять новогоднее настроение

Новый год — всегда рубеж. Что нужно сделать, чтобы оставить всё худшее в году старом и настроиться на позитивный лад в новом? Рассказывает психолог областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Руслана Тодорова.

Как отметила специалист, праздника как «объективной категории», по сути своей, не существует. В первую очередь это то, что мы создаём сами, своими ожиданиями и представлениями. Чтобы праздник наступил, нужно создать у себя внутри положительное отношение к нему, настроиться на предвкушение чего-то хорошего. Но, как подметят многие, сегодня сделать это не так уж и просто.

То, что у многих сегодня нет этого настроения, — естественно. Мы не существуем в вакууме, мы живём в информационном пространстве и ориентируемся на сегодняшнюю новостную политику, которая, скажем прямо, редко нас радует. На это наша нервная система реагирует не рационально, а эмоционально. Нас накрывает волна тревоги, страха, уныния. И если постоянно читать эту тревожную информацию, то эти эмоции имеют свойство накапливаться. И со временем именно они начинают определять базовый фон настроения.
Руслана Тодорова

По мнению психолога, первый шаг к созданию праздничного настроения — осознание, что негативные эмоции, которые поступают к нам извне, необходимо контролировать и замещать.  Таким образом, если вы будете осознанно и целенаправленное искать позитивные моменты в жизни, то и эмоциональный фон изменится, а хорошее настроение появится само по себе.

Я всегда в таких случаях говорю: два человека идут по дороге, один говорит: какое прекрасное небо, а другой замечает только грязь под ногами. Направляя своё сознание на положительные моменты, мы начинаем аккумулировать положительные эмоции. А они обязательно присутствуют в нашей жизни, несмотря на все сложности нынешней ситуации. Наши близкие, друзья, хобби, музыка, домашние питомцы продолжают нас радовать и поддерживать.
Руслана Тодорова
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