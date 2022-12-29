Направить сознание: белгородский психолог рассказала, где взять новогоднее настроение

Как отметила специалист, праздника как «объективной категории», по сути своей, не существует. В первую очередь это то, что мы создаём сами, своими ожиданиями и представлениями. Чтобы праздник наступил, нужно создать у себя внутри положительное отношение к нему, настроиться на предвкушение чего-то хорошего. Но, как подметят многие, сегодня сделать это не так уж и просто.