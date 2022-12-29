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Глава РЭО Денис Буцаев: Более 2400 нарушений на полигонах выявили за счет дронов

Сегодня, 15:49
Фото: piqsels.com
ППК "РЭО" подвела итоги проекта по облету полигонов дронами, которые оборудованы средствами лазерного сканирования. Проект ставил своей целью определение остаточной вместимости полигонов и, как следствие, оставшегося периода эксплуатации объектов.

"Всего дроны облетели 496 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в 62 регионах России. Помимо этого, мы выявляли нарушения, и их оказалось довольно много — более 2400. Чаще всего на полигонах фиксировалось отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выход отходов и фильтрата за границы отведенного участка. Что делать с нарушителями, уже решат надзорные органы и органы местного самоуправления", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В мае текущего года Российский экологический оператор запустил проект по облету полигонов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Дроны выполняли лазерное воздушное сканирование. Сначала дрон с лидаром (средством мобильного лазерного сканирования) осуществляет облет полигона. Основываясь на полученных измерениях, выстраивают облако точек, накладывают текстуры, ортофотопланы, выполняют привязку проектной документации к объекту. 

На цифровом двойнике полигона определяют фактически оставшийся срок службы объекта - остаточную вместимость, наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений. Речь идет о выходе навалов отходов за границы отведенного земельного участка, фильтрата за специально оборудованные зоны и так далее.

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