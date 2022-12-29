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Глава Белгорода подарит семье живую ёлку

Сегодня, 17:02
Фото: 1MI

Валентин Демидов подарит живую ёлку семье из Белгорода

Врио мэра Белгорода решил помочь семье белгородцев, которые не могут себе позволить новогоднее дерево.

Жительница Белгорода в соцсетях Валентина Демидова возмутилась ценам на ёлки, назвав их очень высокими. Женщина посетовала на то, что не может купить живую ёлку своим детям за такую цену — и они останутся без главного символа Нового года.

Сегодня заехали на рынок Восход, хотели там купить детям ёлочку. Но были неприятно удивлены — 700 рублей за метр. Дети и так сидят дома, страшно их куда-то отпускать из-за обстановки.
Ивана, жительница Белгорода

Глава Белгорода ответил, что хвойные деревья — не социально-значимый товар, поэтому фиксированной цены на неё нет. Следовательно, продавцы самостоятельно определяют цены на товар.

Также Валентин Демидов назвал минимальные цены на новогодние деревья в этом году. Так, стоимость одного метра сосны составляет от 600 рублей за метр, ели — от 800 рублей. Цена аналогична прошлогодней.

Несмотря на это, врио мэра решил помочь белгородке и подарить её детям живое дерево. Демидов попросил женщину оставить свой телефон ему в личных сообщениях «ВКонтакте» для дальнейшей связи.

Дети без ёлки быть, безусловно, не должны. Мы вам ёлочку обеспечим.
Валентин Демидов
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#Алина Харина#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Валентин Демидов#Ёлка#Дети#Новый год
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