Глава Белгорода подарит семье живую ёлку

Жительница Белгорода в соцсетях Валентина Демидова возмутилась ценам на ёлки, назвав их очень высокими. Женщина посетовала на то, что не может купить живую ёлку своим детям за такую цену — и они останутся без главного символа Нового года.
Сегодня заехали на рынок Восход, хотели там купить детям ёлочку. Но были неприятно удивлены — 700 рублей за метр. Дети и так сидят дома, страшно их куда-то отпускать из-за обстановки.
Ивана, жительница Белгорода
Глава Белгорода ответил, что хвойные деревья — не социально-значимый товар, поэтому фиксированной цены на неё нет. Следовательно, продавцы самостоятельно определяют цены на товар.
Также Валентин Демидов назвал минимальные цены на новогодние деревья в этом году. Так, стоимость одного метра сосны составляет от 600 рублей за метр, ели — от 800 рублей. Цена аналогична прошлогодней.
Несмотря на это, врио мэра решил помочь белгородке и подарить её детям живое дерево. Демидов попросил женщину оставить свой телефон ему в личных сообщениях «ВКонтакте» для дальнейшей связи.
Дети без ёлки быть, безусловно, не должны. Мы вам ёлочку обеспечим.
Валентин Демидов