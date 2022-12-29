Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Гладков встретился с министром сельского хозяйства РФ Патрушевым

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
Стороны обсудили компенсацию сельхозпроизводителям по итогам года, программу мелиорации, комплексное развитие сельских территорий. Об итогах встречи губернатор Белгородской области сообщил на своей странице в соцсети.

29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. Стороны обсудили несколько вопросов.

Губернатор поднял тему компенсации аграриям по итогам года. Он надеется на положительное решение по указанной проблеме.

Чиновники обсудили также программу мелиорации. Регион маловодный, нужно повышать урожайность.

Поговорили министр с губернатором и о программе комплексного развития сельских территорий. Гладков уверен, что Белгородская область довольно качественно работает в этом направлении.

«Улучшая жизнь сельчан, мы, безусловно, создаём задел на будущее. Потому что не будет библиотек, не будет Домов культуры, не будет больниц, ФАПов, МФЦ — молодёжь не будет оставаться», — говорит губернатор.

Однако на эти цели необходимы деньги, сделать всё самостоятельно регион не может. В связи с этим поступает помощь из федерального центра. Что касается сельского хозяйства, то ранее области уже направляли средства, которые помогли при проведении весенне-полевых работ.

Гладков обратился в Минсельхоз для страхования белгородских аграриев из-за обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава Минсельхоза рассказал о системной поддержке аграриев в РоссииБелгородские аграрии получат 270 млн рублей на компенсацию расходов
#Сельское хозяйство#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Компенсации#Наталья Корявых#Политика#Дмитрий Патрушев#Сельхозпроизводители#Мелиорация
Подпишитесь
Новый обстрел под Белгородом: пострадали дома и таможенный пункт пропуска
Сегодня, 14:21
В белгородской церкви военный случайно застрелил сослуживца
Сегодня, 07:47
Демидов попросил снимать на видео запускающих салюты белгородцев
Сегодня, 13:57
Под Белгородом два села попали под обстрел ВСУ
Сегодня, 11:48
Не проработавший и года в мэрии Белгорода Алексей Романчукевич уволился
Сегодня, 12:20
Врио мэра Демидов рассказал о причинах увольнения Романчукевича
Сегодня, 13:36