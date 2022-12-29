Гладков встретился с министром сельского хозяйства РФ Патрушевым

29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. Стороны обсудили несколько вопросов.
Губернатор поднял тему компенсации аграриям по итогам года. Он надеется на положительное решение по указанной проблеме.
Чиновники обсудили также программу мелиорации. Регион маловодный, нужно повышать урожайность.
Поговорили министр с губернатором и о программе комплексного развития сельских территорий. Гладков уверен, что Белгородская область довольно качественно работает в этом направлении.
«Улучшая жизнь сельчан, мы, безусловно, создаём задел на будущее. Потому что не будет библиотек, не будет Домов культуры, не будет больниц, ФАПов, МФЦ — молодёжь не будет оставаться», — говорит губернатор.
Однако на эти цели необходимы деньги, сделать всё самостоятельно регион не может. В связи с этим поступает помощь из федерального центра. Что касается сельского хозяйства, то ранее области уже направляли средства, которые помогли при проведении весенне-полевых работ.