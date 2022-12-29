ЕТК заключила договор с агентом по поиску рекламодателей на 2,9 млн рублей

Согласно документам госзакупки, Единая транспортная компания заключила договор на оказание услуг по агентскому договору — поиску рекламодателей. Закупка произошла у единственного поставщика. Стоимость контракта составила 2,9 млн рублей.
Напомним, на выполнение работ по световому оформлению фасада с помощью светодиодной бахромы и гибкого неона здания в ЕТК готовы потратить 235 тысяч рублей.
Также Единая транспортная компания планировала устроить детский утренник за 297 тысяч рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика. Срок исполнения — с 18 ноября по 31 декабря.
А гендиректору ЕТК Александру Дударенко выписали премию к юбилею. Ему исполнилось 55 лет.