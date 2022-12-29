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ЕТК заключила договор с агентом по поиску рекламодателей на 2,9 млн рублей

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
Данный лот появился на сайте госзакупок. На услуги рекламного агента Единая транспортная компания готова потратить 2,9 млн рублей.

Согласно документам госзакупки, Единая транспортная компания заключила договор на оказание услуг  по агентскому договору — поиску рекламодателей. Закупка произошла у единственного поставщика. Стоимость контракта составила 2,9 млн рублей.

Напомним, на выполнение работ по световому оформлению фасада с помощью светодиодной бахромы и гибкого неона здания в ЕТК готовы потратить 235 тысяч рублей.

Также Единая транспортная компания планировала устроить детский утренник за 297 тысяч рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика. Срок исполнения — с 18 ноября по 31 декабря.

А гендиректору ЕТК Александру Дударенко выписали премию к юбилею. Ему исполнилось 55 лет.

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Госзакупки#Белгородская область#ЕТК#Госконтракт#Закупка#Реклама
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